Педагог по вокалу оценил – кто из звезд умеет петь и делать хиты: Анна Асти стала суперзвездой, а Шаман – новый Газманов

Анна Асти этим летом стала самой прослушиваемой певицей в стране Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этим летом первые места во всех хит-парадах, чартах неожиданно заняли песни молодых артистов. Эти треки звучат «из каждого утюга», у видеоклипов – миллионы просмотров, у песен – миллионы прослушиваний.

Главные хиты лета для kp.ru послушала и разбирает педагог вокала Юлия Таравкова.

SHAMAN

Самый обсуждаемый и популярный трек минувшей недели среди звезд и слушателей – «Я русский». Песню написал и исполнил музыкант SHAMAN (телезрители помнят его как яркого участника телепроектов «Фактор А» и «Голос» Ярослава Дронова). За неделю у клипа на YouTube 5 миллионов просмотров. Клип на первом месте в трендах YouTube. Как сказала продюсер Яна Рудковская: «Смелый парень – далеко пойдет! Попомните мои слова». Ярослава уже называют новым Газмановым, который, согласно опросам ВЦИОМ, лучший эстрадный певец страны.

Певец Шаман на этой неделе - самый обсуждаемый музыкант Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эксперт: «Вокал Шамана (особенно полетные высокие ноты) подача, манера, бэк-вокал, прописанный в этой песне, даже мелодия припева «Я русский» похожи на певца Andru Donald’s и на его песню «Simple Obsession», только в более брутальной версии - с претензией на поп-рок. Содержание песни патриотическое - само по себе уже претендует на народность, потому что эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Такой вот новый Олег Газманов. Только с большим диапазоном, правда грудного обертона маловато. А кому-то может показаться, что маловато брутальности».

Егор Крид

Хит Егора Крида «We gotta get love» возглавляет российский топ-100 Apple. Новая песня музыканта уже стала хитом у молодежи.

Эксперт: «Кальянный рэп Егора Крида в припеве напомнил восточные мотивы «Лэй ла ло» - Jah Khalib («Лейла»), правда в перемотано-ускоренной версии. Припев достаточно хитовый, запоминающийся. Текст местами ироничный, в духе нынешнего времени - с обязательным добавлением английских фраз, стандартных рэперских словечек – в духе рэпера-иноагента: «***, тачки, брюлики…» Бит и аранжировка тоже как у всех. Ощущение, что Егор вырос из сладкого поп-исполнителя «Невесты», но еще не дорос до дерзости и эпатажности его уже упомянутого коллеги. Хороший летний трек для кальянных».

Анна Асти

Летом был момент, когда сразу пять треков Анны Асти были в топах на разных площадках. Сейчас три ее хита («По барам», «Повело», «Сорри») возглавляют чарты в России и ближнем зарубежье. «Феникс» на первом месте в чарте альбомов «ВКонтакте». На YouTube у клипа «Феникс» - 44 миллиона просмотров, «Хобби» - 33 миллиона, «По барам» - за месяц 18 миллионов. В чем секрет успеха певицы?

Эксперт: «Манера исполнения Анны (я ее называю кошачьей) - это уже бренд, который копируют другие. Но оригинал всегда лучше! Очень узнаваемый тембр. Прекрасные вокальные данные -диапазон, вокальная скорость, ритм, дикция, умение создавать грув, эмоциональность, подача, слова. Все талантливо! Это техничная, но при этом – «нехолодная» певица. Ей верит слушатель. Умение и желание работать, трудолюбие, умение подбирать материал – песни. В прежнем дуэте Анна была – «визитной карточкой», ее уже тогда полюбили слушатели».

Macan

Трек «Останься образом» в топах чартов «ВКонтакте», «Яндекс Музыки». 20-летний рэпер Macan выпустил свою самую романтичную песню.

Эксперт: «Романтичный нестандартный рэп, в котором современный исполнитель без привычной реперам мишуры (матов, неуважительного отношения к женскому полу и стандартных фраз) описывает свои чувства. Приятный тембр голоса, красивая мелодия припева, куплеты - читаются как у всех: зажеванные слова, дань моде. Такой музыки на просторах интернета очень много, не вижу яркой индивидуальности».

Анастасия Макеева и Роман Мальков

В социальных сетях обсуждают новый дуэт. Анастасия Макеева выступает на сцене давно, слушатели знакомы с ее драматическим сопрано – она профессионал, имеет два красных диплома (певица и режиссер). А вот ее муж Роман Мальков запел без диплома, но с душой. Первый дуэт супругов «Пообещайте мне любовь».

Анастасия Макеева и Роман Мальков круто спели дуэтом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эксперт: «Удивило выступление Анастасии Макеевой и ее супруга с гимном любви Игоря Вознесенского – «Пообещайте мне любовь». Дуэт действительно получился удачным! Очень красивый тембр у Романа Малькова. Слышно, что выступали «под плюс», но спето очень проникновенно, каждое слово эмоционально прожито. Гармоничный дуэт. Анастасия - прекрасная певица и актриса. Ее супруг достойно звучал в дуэте, пусть его партия (с музыкальной точки зрения - диапазон, техника) была не сложной, но не каждый поющий человек умеет петь так осознанно. Подача и тембр очень красивые, музыкальность и интонация – все было достойно. Прекрасно, когда в союзе двух любящих людей раскрывается талант!»