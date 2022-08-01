Танцы в фонтанах и народные гулянья. Как Петербург праздновал День военно-морского флота

Фото: REUTERS

47 боевых кораблей и катеров, подводная лодка, морская авиация с вертолетами и истребителями ознаменовали в Петербурге празднование Дня военно-морского флота. Чтобы увидеть мощную технику, тысячи жителей и гостей города собрались на набережных с самого утра. Выбрать лучшее местечко для наблюдения за парадом была той еще задачей…

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше всех в плане широты обзора повезло малышам, которых заботливые отцы посадили на плечи. Наряженные в тельняшки будущие морячки гордо восседали над толпой, отдавая честь каждому встречному. Некоторые, особо серьезные мальчишки, и вовсе собрали полноценные костюмы, дополнив образ моряка фуражкой. Бело-синяя полоска в минувшее воскресенье и вовсе стала самой ходовой расцветкой в городе.

Фото: REUTERS

Фото: Олег ЗОЛОТО

Без купания в фонтанах тоже не обошлось. Ныряли, конечно, не так массово, как в День ВДВ, но намокли по самую фуражку.

Фото: REUTERS

Собравшись вместе и вооружившись флагами, защитники Отечества гордо зашагали к уже набитой людьми набережной. Туда, где корабли проходили стройным рядом под разведенными специально для них мостами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заранее преобразили для праздника и бриг «Россия» - символ «Алых парусов» сменил расцветку на триколор. На белоснежном катере «Буревестник» по Неве прошел и президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

- Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с днем ВМФ, с праздником, который любит и чтит народ России, - выступил с речью президент Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Фото: Валентина Певцова/ТАСС

После официальной части все пошли отмечать праздник по-своему. Кто-то наслаждался оперой на Дворцовой площади, кто-то нежился на газоне Марсового поля, другие долго ходили по набережными, щурясь на солнышке и рассматривая пришвартовавшиеся в акватории корабли.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но к 22:45 люди снова начали толпиться у Невы, ведь в это время небо озарилось яркими красками – начался фейерверк. Его сопровождали 30 выстрелов салюта из пушек Петропавловской крепости. Как только оглушительные залпы умолкли, праздник официально завершился, а довольные петербуржцы отправились домой.