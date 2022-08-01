Владислав Шапша: «Регион должен учитывать реальную потребность в рабочих кадрах в основных сегментах экономики»

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел совещание по вопросам реализации миграционной политики на территории области с участием председателя Законодательного Собрания региона Геннадия Новосельцева, руководителей силовых ведомств, профильных министерств и органов местного самоуправления.

«Усилен контроль за выявлением фиктивных браков. Дополнительную проверку пройдут все районные ЗАГСы: в них будут выявлять признаки заключенных фиктивных браков. Ужесточилась судебная практика в отношении собственников квартир, регистрирующих на своей площади иностранных граждан. Все это направлено на то, чтобы легализовать труд иностранных граждан, вывести его из теневой занятости, сделать эту сферу прозрачной и понятной для всех нас. Помимо превентивных мер, мы занимаемся социальной адаптацией мигрантов. Проводим эту работу в школах, есть хороший опыт», - прокомментировал Владислав Шапша системную работу органов власти по решению проблемных вопросов в миграционной сфере.

Также губернатор напомнил, что с 22 мая этого года вступил в силу запрет на прием иностранцев на работу в розничную торговлю, пассажирские перевозки и в общепит.

По данным начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Елены Аксёновой, на территории региона находится на учете порядка 50 тысяч иностранных граждан.

В результате проверок органы внутренних дел за первые шесть месяцев года выявили 1514 фактов фиктивной регистрации. Все нарушители сняты с учета. Также в сфере миграции пресечено 332 административных правонарушения.

Елена Аксёнова добавила, что совместно с органами ЗАГС проверяются документы, в том числе для получения гражданства РФ в результате бракосочетания и установления отцовства. Также предпринимаются меры по недопущению регистрации фиктивных браков и отцовства.

Помимо этого совместно с прокуратурой области реализуются меры по не разрешению въезда иностранных граждан, которые осуждены на территории Калужской области за преступления и имеющих наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Владислав Шапша, считает, что принятые меры дали результат: за шесть месяцев 2022 года в регионе более чем в два раза, сократилось число граждан из Таджикистана, которые получили гражданство нашей страны, и уменьшилось количество выданных патентов на осуществление трудовой деятельности. «Надо продолжать работать в этом направлении», - отметил глава региона, однако потребовал, чтобы выдача патентов происходила исходя из реальных экономических потребностей.

По словам губернатора, экономика не должна страдать из-за нехватки рабочей силы. «Под эгидой минэка области сделайте обобщенный анализ того, сколько и где у нас людей работает, и сколько нам нужно специалистов. От этого будет зависеть, как мы организуем работу нашего миграционного центра. И сколько разрешений будем выдавать на следующий год», - поручил Владислав Шапша.

Одно из важнейших направлений миграционной политики - интеграция мигрантов в российское общество. Прежде всего, конечно речь идет о социально-культурной и языковой адаптации детей иностранных граждан.

Представитель министерства образования и науки области проинформировал Владислава Шапшу, что в наступающем учебном году в образовательных учреждениях, где доля детей иностранных граждан превышает 10%, будет проводиться адаптационная школа выходного дня. В этих мероприятиях примут участие не только школьники, но их родители.

В основном иностранные граждане сконцентрированы на территории области в Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах. Главы этих муниципальных образований рассказали о планирующихся мероприятиях, которые не позволят дестабилизировать социально-экономическую обстановку.

Владислав Шапша по итогам совещания порекомендовал управлению министерства внутренних дел по Калужской области продолжить рейды по выявлению фактов незаконной миграции и депортировать иностранных граждан, которые находятся на территории страны с нарушением российских законов. Профильным министерствам губернатор поручил в течение недели разработать предложения по деятельности биржи труда с мигрантами и по реорганизации работы миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работодателями.