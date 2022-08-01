В России откроется медиашкола по созданию новых трендов сохранения истории

Учеником “Мастер медиа” может стать любой желающий старше 14 лет из любой точки мира

Сохранение истории и недопущение ее искажения - одна из главных миссий всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы”. Для этого активисты реализуют множество программ, одна из которых - “Мастер медиа”. Проект, регистрация на который уже открыта, будет посвящен изменениям в медиа, командным стратегиям, digital-трендам и тому, как это использовать при работе по сохранению исторической памяти.

Учеником “Мастер медиа” может стать любой желающий старше 14 лет из любой точки мира. Зарегистрироваться на событие можно на сайте волонтёрыпобеды.рф до 31 августа 23:59 (по мск).

Как отмечают организаторы события, 2022 год – это пора изменений. Это касается всех сфер общества: социальной, политической, экономической и культурной. В частности, должна адаптироваться и медиасфера, которой необходимо адаптироваться к переменам, искать новые смыслы и тренды, а общество доверять журналистам.

Так, команда медиашколы “Волонтёров Победы” хочет создать новые тренды сохранения исторической памяти в информационных источниках. Для этого специалисты приглашают известных спикеров: руководителей коммуникационных агентств, креативных маркетологов, пиарщиков, журналистов, digital-экспертов и авторов медиапроектов.

«Главная идея проекта – слияние медиасферы, сохранения исторической памяти и популяризации современных достижений страны. Не важно, чем именно занимается будущий участник. Им может быть тот, кто только вливается в медиасферу, или кто уже что-то умеет, но хочет большего. Занятия будут универсальными для каждого. В ходе мероприятий проекта участники смогут познакомиться с единомышленниками из регионов России и других стран мира, научиться профессионально работать в команде, создавать проектные карты и стратегии», – рассказывает пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы».

Образовательный проект пройдет в формате онлайн-уроков со 2 сентября по 30 сентября 2022 года. Медиашкола поднимет актуальные темы с участием практикующих спикеров. Во время обучения можно разобраться в SMM, стать специалистами в создании контента, медиаматериалов и объединить целую команду. Также участники проекта узнают, как продвигать социальные проекты, использовать маркетинг без бюджета. Затем каждый сможет попробовать использовать полученные знания на практике.

Напомним, что Международная медиашкола Волонтёров Победы в этом году пройдет во второй раз. Ранее в проекте приняли участие более 1100 активистов Движения в возрасте от 14 до 69 лет из России и 17 стран мира, среди которых Республика Молдова, Казахстан, Ливан, Египет, Алжир, Панама и другие. Экспертами и гостями проекта стали сотрудники известных информационных агентств, таких как «Russia Today» и МИА «Россия сегодня». А участники узнали, как можно привлечь внимание читателя к теме Второй мировой войны, как строится интересный и яркий текст, на что обращать внимание при фото- и видеосъемке.