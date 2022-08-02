Дети Лободы мечтают вернуться в Россию

Светлана Лобода.

Светлана Лобода уехала из Москвы сразу после начала спецоперации России на Украине. Певица осудила действия российских властей и эмигрировала в Латвию. Артистка сообщила, что не собирается возвращаться в Россию, и даже «мысли об этом не допускает». Об этом Лобода заявила в интервью, которое она дала грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.

- Я не вижу возможности даже думать о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России. Это исключено, - подчеркнула Лобода.

При этом певица призналась, что о возвращении в Россию ее просили дочери Тильда и Ева, но ей пришлось им отказать. Девочки очень скучают по своим друзьям в Москве и с трудом привыкают к жизни в Латвии. Светлана пожаловалась, что ее дети достаточно тяжело адаптируются к жизни за границей. Лободе пришлось объяснять старшей дочери Еве, почему она больше не может увидеться со своими российским друзьями.

- Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям, - говорит Лобода.

Младшая дочь певицы четырехлетняя Тильда тоже скучает по привычной жизни и спрашивает, почему они уехали.

- Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками, - заявила Лобода.

Певица пожаловалась, что ее дочки тяжело адаптируются к жизни в эмиграции. Фото: соцсети.

Вернуться в Россию певица не сможет даже при всем желании. В апреле власти РФ запретили Лободе въезд в страну в ближайшие 50 лет. На родной Украине певицу тоже не жалуют – ей припомнили выступления в России и миллионные гонорары, которые она получала в нашей стране.

Сейчас Светлана живет в Юрмале. Старшую дочь она записала в элитную международную школу Exupery в Риге. Экзюпери – самая дорогая школа Латвии. За год обучения Евангелины в ней Лобода заплатит 15 тысяч евро (около миллиона рублей). Плюс новым ученикам необходимо внести вступительный взнос – полторы тысячи евро (около ста тысяч рублей). Дополнительно Светлана будет оплачивать расходы на еду, кружки, школьный автобус.

Преподавание ведется на английском языке. Кроме того, дети изучают латышский, русский и французский. В школе работают преподаватели из США, Канады, Великобритании, России, Украины, Венесуэлы, Коста-Рики. Учебное заведение расположено за городом, в 15 минутах езды от Риги и Юрмалы.