«Русская» мошенница продолжает зарабатывать, сидя в американской тюрьме

В 2019 году суд признал Анну виновной в мошенничестве и приговорил ее к 12 годам тюрьмы. Фото: EAST NEWS

Анна Делви, урожденная Сорокина, которая находится в калифорнийской иммиграционной тюрьме, всеми силами старается не лишиться внимания публики, а также продолжает зарабатывать деньги. Правда, на этот раз – довольно честным путем.

Основным доходом Анны стал гонорар от компании Netflix, снявшей мини-сериал «Изобретая Анну» по мотивам похождения мошенницы.

За основу для фильма была взята разоблачительная статья из New York Magazine, а также интервью с самой Анной, ее воспоминания и комментарии.

За все это Анна получила $320 тысяч, что дало ей возможность выплатить $200 тысяч компенсации своим жертвам, а также погасить судебные издержки.

Но останавливаться на этом Анна не собирается. Во первых, она занялась цифровым искусством и продажей NFT – рисунков, созданных ею в тюрьме. Естественно, серия картинок рассказывает ее собственную историю и даже имеет название «Переизобретая Анну». Покупателей NFT ждут самые разные бонусы – от телефонного разговора с Анной до «пакета с личными вещами». Каждый рисунок оценен создательницей примерно в $90.

В мае этого года Делви устроили выставку ее тюремных работ, на которой она даже смогла появиться – правда, только в виде заранее записанного видео.

Ну и последнее – Делви подписала контракт на создание документального сериала с компанией Bunim/Murray Productions. Наверное, излишне говорить, что сериал является продолжением фильма от Netflix и рассказывает о судьбе Анны с точки зрения Анны.

Неизвестно, чем собирается мошенница удивлять зрителей и дальше, но, как сказал классик «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».

Уроженка подмосковного Домодедово Анна Сорокина перебралась в Германию вместе с родителями, когда ей исполнилось 16 лет. Вскоре она поехала учиться в Лондон, затем в Париж. А после, в 2013 году, прилетела в США с уже готовой легендой, по которой она, Анна Делви, является единственной наследницей родительских миллионов, но вот только что-то с европейскими банковскими картами у нее в Штатах не складывается и поэтому она постоянно вынуждена просить об одолжении: дать денег на такси, оплатить проживание в дорогом отеле, погасить счет из магазина…

В 2019 году суд признал Анну виновной в мошенничестве и приговорил ее к 12 годам тюрьмы с правом пересмотра наказания через 4 года. Она вышла из тюрьмы, но вскоре оказалась в ней снова – по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства США. Сейчас она всеми силами пытается добиться освобождения и отмены депортации из Штатов.