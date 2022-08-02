Паспорт под кожей: посетителей Geek Picnic чипировали

Посетительница фестиваля науки и технологий Geek Picnic. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про киборгов – это не шутка. В одной из палаток вживляли чипы всем желающим. Место не пустовало, хотя процедура выглядела страшновато.

ПАСПОРТ ПОД КОЖЕЙ

Между большим и указательным пальцами руки под кожу вгоняли капсулу длиной с детский ноготок.

- Зачем? – спрашиваю у девушки, записывающей на видео манипуляции, которые совершали с ее парнем.

- Так удобно же! На чип можно записать данные документов, код домофона, даже карту «Тройка» или банковскую, чтобы все это не носить с собой, - шепчет она. – Мой давно такое хотел. А тут вроде недорого.

Недорого – это 2 тысячи рублей. Говорят, больно, но терпимо. Через несколько часов снимаешь пластырь, и - готово: можешь мановением руки поднимать шлагбаумы, раздвигать дверцы турникета и платить за продукты. Вроде бы прикольно. Но сразу же зароились тревожные мысли: а вдруг чип взломают? Вон Госуслуги недавно хакнули и по чужим документам оформили кредит. Или подкараулят в подворотне и потащат по магазинам в качестве «живого кошелька»? М-да, рискованная альтернатива связке ключей и портмоне. В киборги я пока, пожалуй, не хочу.

АНТЕННА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЦВЕТОВ

- И что же – из-за чьих-то страхов теперь прекращать развивать технологии и плодить киборгов? – послышалось где-то рядом.

Ого, думаю, кто это мои мысли читает? Оказалось, это не проделки искусственного интеллекта, а выступление ученых, которые занимаются нейроинтерфейсами и биоинженерией. Попала я как раз на обсуждение страхов и разных этических моментов, связанных с желанием некоторых людей что-то в себе улучшить с помощью новейших технологий.

В Нью-Йорке, например, живет человек-киборг Нил Харбиссон. С рождения он видит мир черно-белым – редкое заболевание. А потом вживили ему в голову антенну – торчит прямо из затылка и свисает над головой. Видок тот еще! Зато эта штуковина помогает Нилу различать цвета, трансформируя информацию в звуки: нотой до звучит лазурный, ре – фиолетовый, ми – розовый и т.д. И сейчас 31-летний Харбиссон – известный художник. А в Португалии, говорят, есть целое сообщество таких вот киборгов, и всякие умные штуки многие из них впихивают в себя ради новых способов познания мира.

Необычное устройство помогает Нилу Харбиссону различать цвета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОЛЬКО ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

- Технологии должны улучшать качество жизни. Например, помогать видеть слепым. Таких людей, между прочим, 37 миллионов в мире! Как можно лишать их возможности прозреть из-за чьих-то страхов? В камеры смартфонов тоже вшиты нейронные сети, которые улучшают картинку – и что в этом плохого? – рассуждал офтальмолог Андрей Демчинский, который занимается системами для восстановления зрения. - Или вот история о бизнесмене, который был скалолазом, потерял ногу или обе, точно не помню, и открыл компанию по производству бионических протезов ног. Придуманные им протезы могут принимать такие положения, которые не умеет человек со здоровыми ногами, и это дало ему преимущество в скалолазании.

Дело нужное, если речь об инвалидах. Но, добавил ученый, любая хирургия – будь то удаление зуба или операция на голове – это всегда риск, потому что мы все разные. И проверенная на большом количестве людей медицинская технология для кого-то может обернуться бедой. Поэтому имплантация должна проводиться только по медицинским показаниям, а не потому, что кому-то лень носить с собой ключи. Таким людям точно нужно напоминать: сначала проконсультируйся с врачом.

МОГУТ ЛИ ПРОТЕЗ ОТКЛЮЧИТЬ?

А если вживили, например, тебе зрительный имплант, импортный, а компания-производитель разорилась или случились политические разногласия между странами, в итоге чип взяли и отключили. Что тогда? Слушатели лекции прониклись темой, что стали на ходу моделировать страхи.

- Современные импланты не отключишь дистанционно – через облако, например. Так не будет, чтобы кто-то в головном офисе нажал кнопку и централизованно «отрубил» всех клиентов, - заверил Андрей Демчинский. – Этические моменты в медицинском сообществе соблюдаются, есть куча регламентов и ограничений. Но риски все же есть: к импланту можно подключиться. Это могут сделать те же хакеры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ограничения будут нужны, когда имплантация станет массовым явлением. Пока же это единичные пациенты, - продолжил тему нейрофизиолог Михаил Лебедев. - Также призываю относиться скептически к идеям, которые звучат из телевизора. Билл Гейтс собирается всех чипизировать через прививки. Илон Маск призывает имплантировать что-то в мозг, чтобы противостоять искусственному интеллекту, который несет угрозу человечеству. Марк Цукерберг хочет входить в соцсети усилием мысли. С одной стороны, такие идеи дают толчок к развитию технологий, с другой, создают ненужный хайп и часто завышенные ожидания. Что-то вроде надели на парализованного человека шапочку, он встал и пошел – это нереалистично.

ИМПЛАНТ РАДОСТИ

А что бы вы хотели в себе изменить? – спросили ученые аудиторию.

Запросы поступили такие: управлять компьютерной мышкой, печатать на клавиатуре без рук, а усилием мысли; быстро засыпать, нажав на кнопку; добавить инфракрасное зрение, чтобы видеть мир ярче; индикация первых признаков опасных болезней; блокировка возрастного ухудшения когнитивных способностей; новенький сустав вместо угробленного в спортзале. И даже имплант радости кто-то был бы не против вживить.

Одна из лекций фестиваля Geek Picnic. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А я ничего не хочу в себя имплантировать, - отрезвила замечтавшуюся публику Алена Гуляева, специалист по нейротехнологиям. – Потому что сейчас есть возможность купить нейроинтерфейсы, с которыми можно оценить активность мозга и потренировать какие-то функции. Фитнес-браслет или пульсомер – это ведь тоже нейротехнология, которая помогает себя котролировать. Двигать мышкой хочешь? Так есть трекеры. Проблемы со сном –измени образ жизни. А чтобы не гробить суставы, тренируйся с умом. Можно, конечно, внедрить инфракрасные камеры в зрительную кору или вживить чип, чтобы изменить восприятие времени, и такие разработки ведутся, но, мне кажется, лучше научиться жить с самим собой такими, какие мы есть.

КСТАТИ

Умные штучки от изобретателей

- Клипса для отслеживания уровня глюкозы. Две пластинки на магнитах, надевается на ухо. Полезна диабетикам, а также тем, кто сидит на диете или занимается спортом: показывает, как организм реагирует на нагрузки и разную еду. Есть такое же колечко.

- Роботизированный протез предплечья с подвижностью каждого пальца и программируемыми через Android-приложение жестами. На стенде фирмы рассказали, что сейчас ведут переговоры с Маргаритой Грачевой, которой муж отрубил кисти рук.

- Манжета, которую надеваешь на руку и можешь играть в игры, регулируя движения жестами, а также пользоваться функциями умного дома.

- Лежачий велосипед, на котором могут заниматься велоспортом люди с больными суставами.

- Установки для переработки пластика в модные аксессуары.

- Прибор для дистанционного и бесконтактного мониторинга состояния здоровья пожилых и малоподвижных людей. Может отследить потерю сознания, остановку сердца и дыхания и угрозу пролежней.

- Одежда со встроенными дотами (пружинки), которые незаметно массируют мягкие ткани, мышцы, суставы. Такие футболки, наколенники, налокотники, повязки облегчают тренировки спортсменам, а также используются в ортопедии. Скоро в линейке появятся майки для программистов.

- Виртуальные тренажеры для развития hard/soft skills для крупных компаний и производств. Надел шлем, и учись общаться с агрессивным клиентом, спасать коллег от пожара в офисе или осваивать сложный и опасный станок.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Дорогие билеты и очередь

Фестивалю уже тринадцатый год. В прошлом году впервые прошел на теплоходе, курсировавшем по Москва-реке, и с маркировкой 18+. В этом году впервые добавили детскую программу. Были мастер-классы, конкурсы, лекции, школа юных блогеров и мультшкола, солнечный телескоп, компьютерные игры на машинах 80-90-х, сражение на роботах, встречи с писателями-фантастами, зона виртуальной реальности.

Детвору пускали бесплатно. А вот для взрослых билеты дорогие: 3 тысячи рублей при покупке в день фестиваля, 1500 – если заранее. Народ до сих пор ворчит в соцсетях из-за цен, а также из-за огромной очереди, которую битый час продержали на солнце, пока чинили рамку-металлоискатель.