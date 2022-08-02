Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Кто на самом деле виноват, что народ верит во всякую дичь

Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг солнца. Фото: Shutterstock

Уровень научных знаний у россиян невероятно вырос. Только 43% наших соотечественников верят, что заговор «икота-икота, перейди на Федота» работает лишь после регистрации на Госуслугах. Десять лет назад в это верило 63%.

Это шутка. Но и не шутка. Число россиян, которые не согласны с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, растет, говорится в опросе ВЦИОМ. Так думает уже 35% из нас. Позор? Безусловно. А почему так?

Давайте только не винить школу. Школа – это такая вещь в себе. Система. Перед школой стоит задача: впихнуть в ребенка колоссальное количество знаний, часто совершенно неочевидных для получателя. Отношения «школа – ученик» не выстроены по принципу «поставщик услуги – клиент», ребенок – не клиент школы, поскольку услугу он не заказывает. Здесь скорее «ешь, что дадут», и это на самом деле хорошо, потому что ни ребенок, ни часто родители понятия не имеют, а что надо-то. Математику надо? Сколько? Литературу? Какую? Попробуйте ответить на этот вопрос применительно к себе. То-то. Поэтому вот так.

Но тут всплывает другая проблема. Нашпиговывая фактами, школа не дает ребенку инструмента критического мышления. Это так, потому что так написано в учебнике, и именно так ты должен отвечать на экзамене, иначе расстрел. Опять же, это правильно - иначе массовая система работать не будет. Но. Наш народ умен и критичен. Наш народ задает вопросы. Сдав экзамены, выполнив формальности, наши люди долгими зимними вечерами, уже повзрослев, спрашивают себя. «Ну ладно. А так ли на самом деле»?

И вот тут по идее должны появляться кто-то. Какие-то другие институты и организации, на которых на самом деле и лежит ответственность за «правильную» картину мира. Кто эти институты и организации, есть ли они?

По факту в их роли выступают СМИ. Но задача СМИ – не подменять собой школу и вуз, а информировать. С этой задачей СМИ справляются блестяще. Они честно пишут: вот тут ученые спорят, вот этого наука не знает. Человек начинает понимать, что наука знает не все (и это правда). Далее, СМИ информируют о том, что некоторые «исследователи» говорят, будто Земля плоская. Так и есть – говорят. Замолчать это? Как-то глупо. Да и с какой стати. Вот есть Иван Иванович Иванов, некогда доцент, а сегодня пенсионер. У Ивана Ивановича есть графики и модель, из которой он доказывает плоскость Земли. Я не вижу никакого греха в том, чтобы об этом проинформировать. Я также не поддержу, что СМИ обязаны тут же сообщить: а на самом деле это не так, и вот вам мнение академика. Не обязаны. Единственное, что обязаны сделать СМИ – с максимальной точностью передать идеи Ивана Ивановича и суть его моделей и графиков. Еще раз: СМИ – не вуз, не школа и не отдел пропаганды ЦК КПСС. И СМИ, если уж на то пошло, не могут априори оценить, Иван Иванович – фантазер, или говорит дело. Да, редактор понимает, что Земля вряд ли плоская. Но есть такие вопросы, в которых не понимает не только редактор. Что ему остается? Правильно. Доносить позицию.

Точно так же – блогеры, которых поносят на каждом углу. Иные блогеры верят, что Земля плоская. И довольно ловко это доказывают. Другие опровергают. Тоже с аргументами. Смотри, выбирай.

Но вернемся к нашим дорогим россиянам, в головах у которых каша, и зададимся двумя вопросами: надо ли с этим что-то делать? И кто виноват в этой каше?

Безусловно надо. Реальные знания хороши тем, что дают реальный результат. Сколько пытались получить золото магией, не получили же. А открытие электромагнитного поля позволяет мне набирать этот текст на компьютере, а вам его читать. Жить в нереальном мире – значит, в каком-то смысле не жить. И нам надо возвращать народ в реальный мир.

Мне кажется, иллюзорность мышления и невежество породили вовсе не блогеры, плохие учителя и «желтые» СМИ, а позиция самой науки. Ученые у нас ого-го, большие люди; перефразируя миллиардера из нулевых, у кого нет высшего образования в квантовой физике, даже не приближайтесь. С журналистами зачастую через губу. «Что с вами говорить? Вы же все переврете. Да вы не в состоянии правильно и вопрос-то задать». Ладно, в самом деле перевру и не в состоянии. Но зачем вам я, посредник? Сами-то, товарищ профессор, выступаете? С лекциями, публичными семинарами? Блог ведете? Презрение окатывает вас с еще более невероятной густотой. Я? Да вы знаете, кто я?

Что интересно. Действительно крутые ученые и поговорят, и лекцию прочитают, и вообще, просты, как дедушка Ленин в Разливе. Крутых, однако, мало (их всегда мало). Как в любой системе (помните, цель не прочнее слабого звена), не крутые создают фон. Фон создает большинство. «А правда, что Земля плоская»? – «Молодой человек, идите, поучитесь в школе». При этом я знаю (да, это так): многие ученые (люди со степенями) на самом деле не смогут доказать мне, вам на пальцах, что Земля круглая. Они узкие специалисты. Они в круглоту Земли верят. Верят, понимаете?

Как убедить научное сообщество в простой идее: ребята, вы получили образование, защитились благодаря тому, что народ платит налоги. Теперь надо возвращать долг перед народом, и просвещение – вообще-то ваша обязанность? По идее, все мы люди интеллигентные, и ученые должны сами все понимать. Если так это не работает, неплохо бы и мотивировать. Например: с ученых же требуют научных публикаций? Почему бы отдельно не требовать популярных публикаций? Мне кажется, это неплохая идея.