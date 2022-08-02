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Общество2 августа 2022 9:57

Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Кто на самом деле виноват, что народ верит во всякую дичь

Обозреватель KP.RU Евгений Арсюхин прокомментировал результаты нового опроса ВЦИОМ
Евгений АРСЮХИН
Евгений АРСЮХИН
Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг солнца.

Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг солнца.

Фото: Shutterstock

Уровень научных знаний у россиян невероятно вырос. Только 43% наших соотечественников верят, что заговор «икота-икота, перейди на Федота» работает лишь после регистрации на Госуслугах. Десять лет назад в это верило 63%.

Это шутка. Но и не шутка. Число россиян, которые не согласны с тем, что Земля вращается вокруг Солнца, растет, говорится в опросе ВЦИОМ. Так думает уже 35% из нас. Позор? Безусловно. А почему так?

Давайте только не винить школу. Школа – это такая вещь в себе. Система. Перед школой стоит задача: впихнуть в ребенка колоссальное количество знаний, часто совершенно неочевидных для получателя. Отношения «школа – ученик» не выстроены по принципу «поставщик услуги – клиент», ребенок – не клиент школы, поскольку услугу он не заказывает. Здесь скорее «ешь, что дадут», и это на самом деле хорошо, потому что ни ребенок, ни часто родители понятия не имеют, а что надо-то. Математику надо? Сколько? Литературу? Какую? Попробуйте ответить на этот вопрос применительно к себе. То-то. Поэтому вот так.

Но тут всплывает другая проблема. Нашпиговывая фактами, школа не дает ребенку инструмента критического мышления. Это так, потому что так написано в учебнике, и именно так ты должен отвечать на экзамене, иначе расстрел. Опять же, это правильно - иначе массовая система работать не будет. Но. Наш народ умен и критичен. Наш народ задает вопросы. Сдав экзамены, выполнив формальности, наши люди долгими зимними вечерами, уже повзрослев, спрашивают себя. «Ну ладно. А так ли на самом деле»?

И вот тут по идее должны появляться кто-то. Какие-то другие институты и организации, на которых на самом деле и лежит ответственность за «правильную» картину мира. Кто эти институты и организации, есть ли они?

По факту в их роли выступают СМИ. Но задача СМИ – не подменять собой школу и вуз, а информировать. С этой задачей СМИ справляются блестяще. Они честно пишут: вот тут ученые спорят, вот этого наука не знает. Человек начинает понимать, что наука знает не все (и это правда). Далее, СМИ информируют о том, что некоторые «исследователи» говорят, будто Земля плоская. Так и есть – говорят. Замолчать это? Как-то глупо. Да и с какой стати. Вот есть Иван Иванович Иванов, некогда доцент, а сегодня пенсионер. У Ивана Ивановича есть графики и модель, из которой он доказывает плоскость Земли. Я не вижу никакого греха в том, чтобы об этом проинформировать. Я также не поддержу, что СМИ обязаны тут же сообщить: а на самом деле это не так, и вот вам мнение академика. Не обязаны. Единственное, что обязаны сделать СМИ – с максимальной точностью передать идеи Ивана Ивановича и суть его моделей и графиков. Еще раз: СМИ – не вуз, не школа и не отдел пропаганды ЦК КПСС. И СМИ, если уж на то пошло, не могут априори оценить, Иван Иванович – фантазер, или говорит дело. Да, редактор понимает, что Земля вряд ли плоская. Но есть такие вопросы, в которых не понимает не только редактор. Что ему остается? Правильно. Доносить позицию.

Точно так же – блогеры, которых поносят на каждом углу. Иные блогеры верят, что Земля плоская. И довольно ловко это доказывают. Другие опровергают. Тоже с аргументами. Смотри, выбирай.

Но вернемся к нашим дорогим россиянам, в головах у которых каша, и зададимся двумя вопросами: надо ли с этим что-то делать? И кто виноват в этой каше?

Безусловно надо. Реальные знания хороши тем, что дают реальный результат. Сколько пытались получить золото магией, не получили же. А открытие электромагнитного поля позволяет мне набирать этот текст на компьютере, а вам его читать. Жить в нереальном мире – значит, в каком-то смысле не жить. И нам надо возвращать народ в реальный мир.

Мне кажется, иллюзорность мышления и невежество породили вовсе не блогеры, плохие учителя и «желтые» СМИ, а позиция самой науки. Ученые у нас ого-го, большие люди; перефразируя миллиардера из нулевых, у кого нет высшего образования в квантовой физике, даже не приближайтесь. С журналистами зачастую через губу. «Что с вами говорить? Вы же все переврете. Да вы не в состоянии правильно и вопрос-то задать». Ладно, в самом деле перевру и не в состоянии. Но зачем вам я, посредник? Сами-то, товарищ профессор, выступаете? С лекциями, публичными семинарами? Блог ведете? Презрение окатывает вас с еще более невероятной густотой. Я? Да вы знаете, кто я?

Что интересно. Действительно крутые ученые и поговорят, и лекцию прочитают, и вообще, просты, как дедушка Ленин в Разливе. Крутых, однако, мало (их всегда мало). Как в любой системе (помните, цель не прочнее слабого звена), не крутые создают фон. Фон создает большинство. «А правда, что Земля плоская»? – «Молодой человек, идите, поучитесь в школе». При этом я знаю (да, это так): многие ученые (люди со степенями) на самом деле не смогут доказать мне, вам на пальцах, что Земля круглая. Они узкие специалисты. Они в круглоту Земли верят. Верят, понимаете?

Как убедить научное сообщество в простой идее: ребята, вы получили образование, защитились благодаря тому, что народ платит налоги. Теперь надо возвращать долг перед народом, и просвещение – вообще-то ваша обязанность? По идее, все мы люди интеллигентные, и ученые должны сами все понимать. Если так это не работает, неплохо бы и мотивировать. Например: с ученых же требуют научных публикаций? Почему бы отдельно не требовать популярных публикаций? Мне кажется, это неплохая идея.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ