ВЦИОМ: Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

35% россиян полагают, что Солнце вращается вокруг Земли. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что за 15 лет количество граждан России, которые так заблуждаются, выросло на 7 процентных пунктов.

Меньше затруднений вызвал вопрос о времени оборота Земли вокруг Солнца. Что это происходит за месяц, согласились лишь 12% респондентов (15 лет назад – 14%).

За этот же период вдвое уменьшилось число людей, которые считают, что радиоактивное молоко станет безопасным, если его прокипятить. Этого заблуждения сейчас придерживаются 7% россиян.

Каждый пятый (21%) участник опроса выразил мнение, что первобытные люди видели динозавров. 15 лет назад ошибочное суждение выразили 30% респондентов.

Увеличиваются знания россиян о генно-модифицированной продукции. Так, миф о том, что пища с ГМО может вызвать рак считают правдивым 44% опрошенных, что на 23 процентных пункта ниже, чем в 2014 году. Мнения о том, что продукты с ГМО могут победить голод на Земле придерживаются 32% респондентов, что на 6 процентных пункта ниже, чем 8 лет назад.

На основании результатов опроса ВЦИОМ пришел к выводу, что научная грамотность населения страны растет. Высокий уровень познаний продемонстрировали 35% россиян, средний – 44%, низкий – 21%.

Как ранее писал сайт KP.RU, образовательная компания MAXIMUM Education провела опрос и выяснила, что абсолютное большинство российских школьников (97%) считают необходимым добавить в учебную программу уроки финансовой грамотности.

При этом 89% родителей считают важным обсуждать денежные вопросы с детьми. Чаще всего, в 69% случаях, в семьях говорят о планировании бюджета. 17% родителей обсуждают со школьниками инвестиции, вклады и кредиты. 14% считают необходимым объяснять подросткам базовые финансовые термины, такие как налоги, инфляция, ценные бумаги.