Цинк против коронавирус: найден способ борьбы с осложнениями после инфекции

Таким образом было доказано, что каждая единица цинка на 7% повышает шансы на благоприятный исход COVID-19[1]. Все благодаря тому, что цинк блокирует 2 жизненно важных вирусных белка, необходимых для деления вируса. Именно это свойство минерала препятствует возможности вируса распространятся по всему организму[2]. Именно этот элемент готовит наш организм к встрече с вирусами и борьбе с ними.

5 свойств цинка для иммунитета

1. Блокирует способность вируса распространяться[2]

2. Повышает выработку интерферонов[3]

3. Снижает уровень цитокинового шторма[4]

4. Защищает иммунные клетки от разрушения[5]

5. Недостаток цинка может привести к повышенной восприимчивости к вирусным заболеваниям, что особенно актуально в период пандемии[6].

Как правильно выбрать цинк?

Цинк очень важный микроэлемент, который не синтезируется организмом самостоятельно, а поступает с пищей. Особенно остро нуждаются в минерале вегетарианцы, ведь основными источниками цинка являются морепродукты, красное мясо, молоко и молочные продукты. К счастью, повысить содержание цинка в организме можно с помощью БАД. В современных препаратах цинк присутствует в разных формах: сульфат, цитрат, лактат, хелат и т.д. Отличие между ними в том, что они по-разному усваиваются организмом.

Неорганические формы

К неорганическим формам цинка относятся сульфаты, цитраты и лактаты. К сожалению, их усвоение составляет всего 5–40%. Кроме того, они имеют целый ряд побочных эффектов: отложения минерала в сосудах, суставах, почках и нарушение пищеварения (вздутие, запоры, диарея и др.). Также в желудочно-кишечном тракте соли минеральных веществ в такой форме становятся связанными пищевыми соединениями, оставляя тем самым меньшее количество макро- и микроэлементов, доступных для усвоения[7].

В соединении с аминокислотой

Эксперты считают, что наибольшей степенью усвоения отличаются минералы в соединении с аминокислотами, иначе называемые – хелаты[7]. Хелат от греческого «chele» – клешня. Если рассматривать хелатное соединение под микроскопом, то оно напоминает клешню краба. В центре – минерал, а вокруг него – аминокислоты, которые держат его, будто клешня. Когда мы принимаем минерал в обычной форме, наш организм тратит силы, чтобы создать эту «клешню» самостоятельно. Хелатная же форма уже содержит клешню из аминокислот и не требует никаких дополнительных энергозатрат. Так вы принимаете цинк, который готов максимально быстро и легко усвоиться и сразу спешит принести вам пользу. Именно за счет аминокислот хелаты не вызывают побочного нарушения пищеварения и вздутия, так как не влияют на уровень кислотности желудка, а также усваиваются без побочных отложений в сосудах, почках, суставах. А самое главное то, что организм очень легко переносит хелатные минералы в больших дозировках.

В самой легкодоступной хелатной форме цинк выпускает известная компания «Эвалар».

Цинк хелат Эвалар способствует:

• Повышению сопротивляемости организма к инфекциям (укреплению иммунитета);

• Предотвращению выпадения волос;

• Синтезу собственного коллагена;

• Усилению выработки инсулина;

• Синтезу тестостерона;

• Позволяет регулировать деятельность сальных желез, справляться с жирным блеском кожи и покраснениями

Преимущества Цинк хелат «Эвалар»:

• Мощная[8] дозировка – 25 мг

• Удобный прием – всего 1 таблетка в день

• Экономичная упаковка – на 100 дней приема. Отлично подойдет для семейного приема[9]!

• Цена выгоднее аналогов[10]

• Сырье высокого качества

• Разрешен беременным и кормящим женщинам

• Произведен по международному стандарту качества GMP[11]

• Разрешен вегетарианцам.

Приобрести Цинк хелат Эвалар можно на сайте evalar.ru, fitomarket.ru и apteka.ru, а также в аптеках вашего города.

1 Yu-San Han, Gu-Gang Chang, Chiun-Gung Juo, Hong-Jen Lee, Shiou-Hwei Yeh, John Tsu-An Hsu, Xin Chen Papain-like protease 2 (PLP2) from severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV): expression, purification, characterization, and inhibition.

2 European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lower zinc levels in the blood are associated with an increased risk of death in patients with COVID-19

3 Механизмы противоопухолевого действия ионов цинка / С. И. Биканасов, И. Р. Сафиулина, Л. М. Газдалиева /Международный студенческий научный вестник. – ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет. – №4, 2018 г.

4 Интерфероны: перспективы клинического применения / Российская академия медицинских наук. Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Академия естествознания Российской Федерации. – М. – СПб.: 1998 г.

5 Рональд Клатц, Роберт Голдман «Победить время» (Anti-aging революция) − М.: АСТ; СПб.: Ост, 2007. – 192 с.

6 Shankar A.H., Prasad A.S. Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection // Am. J. Clin. Nutr. – 1998. – Vol. 68.

7 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Хелатные формы минералов (кальций, магний, железо, цинк, медь) – механизм действия и преимущества использования в производстве биологически активных добавок (литературный обзор, клинические исследования)» / БТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» – Бийск. – 2019 г.

8 В ассортименте ЗАО «Эвалар».

9 Возраст не менее 14 лет, в соответствии с рекомендациями приема БАД.

10 По данным ООО «Проксима рисерч» за 19 и 20 недели 2020 года, средневзвешенная розничная цена на территории Российской Федерации за упаковку БАД «Цинк хелат» производства компании «Эвалар» является самой выгодной по сравнению с аналогом.

11 Сертификат GMP №С0170889-DS-2, NSF International (США).

Реклама