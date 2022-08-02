Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week) проводится ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения Фото: Shutterstock

Поводом для ее учреждения стало принятие в 1990 году Инночетийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания. Сегодня Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах мира. Ее цель – информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

Эксперты утверждают, что здоровье ребенка закладывается в первые 1000 дней с момента зачатия – в течение 9 месяцев внутриутробной жизни и 2,5 года внеутробной. Особую роль в этом важном процессе играет правильное питание. Наилучший способ обеспечить новорожденных детей необходимыми им питательными веществами, а также укрепить иммунитет младенца – грудное вскармливание.

«Родители ответственны за здоровье ребенка. То, насколько правильно они организуют его питание, влияет на формирование здоровья. Малыша необходимо адекватно кормить, в соответствии с возрастными потребностями. Это значит, что ребенок до 6 месяцев должен получать исключительно грудное молоко матери. До года – продолжать получать грудное молоко и дополнительные специальные продукты (прикорм). С года до трех – продукты, содержащие необходимые для развития ингредиенты», – комментирует президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова.

Также большое значение имеет и питание самой молодой мамы. Еда и напитки, которые употребляет женщина во время кормления грудью, во многом определяют запах, вкус и состав грудного молока. Вредные для ребенка вещества, содержащиеся в алкоголе, табаке, лекарствах, некоторых травах, и даже кофеин из кофе и чая попадают в грудное молоко, если их употребляла мать. Кроме того, грудное вскармливание увеличивает потребность кормящей женщины в энергии и в большинстве питательных веществ, поэтому молодым мамам очень важно придерживаться здоровой и разнообразной диеты.

1 августа на портале здоровое-питание.рф было опубликовано несколько тематических материалов и интервью, посвященных грудному вскармливанию и питанию кормящих мам:

• Преимущества грудного вскармливания. Чем материнское молоко полезно для ребенка?

• Питание женщины в период кормления грудью. Какие продукты можно и что не стоит употреблять в пищу кормящей маме?

• Питание ребенка до года: основные правила.

• Л.С. Намазова-Баранова, президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН – об отношении к так называемому «педагогическому прикорму».

• А.И. Сафронова, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» – о том, как грудное молоко укрепляет здоровье ребенка.

В разделе «Книга рецептов. Готовим вместе» вы найдете доступные и несложные рецепты блюд, полезных для кормящих мам и их малышей.

Более подробную информацию можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале. Обращайтесь за экспертными комментариями – будем рады помочь. Будем на связи и будьте здоровы!