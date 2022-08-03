Россияне предложили выпускать купюры с портретом Юрия Гагарина

ВОПРОС ДНЯ: А вы бы что или кого вынесли на главные купюры страны? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Центробанк опубликовал список российских достопримечательностей, которые могут оказаться на новых купюрах в 1000 и 5000 рублей.

В связи с этим наш вопрос дня: А вы бы что или кого вынесли на главные купюры страны?

Николай СВАНИДЗЕ, историк, телеведущий:

- На наших деньгах нужны лучшие виды страны. Красивые мосты и мощные дороги лучше, чем лики правителей. Вообще из политиков практически нет тех, чей профиль на купюре устроил бы всех или просто большинство. Может быть соблазн поместить на банкноты виды Крыма. Но я бы пошел по такому пути: Кремль, Пушкин, Гагарин.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший главный каллиграф Гознака:

- На Гознаке мы два раза предлагали Гагарина. Одна серия была доведена до стадии печати, но сменилось финансовое руководство, и нам сказали: нет, никаких портретов. В Петропавловской крепости в Питере висят невоплощенные эскизы российских купюр - полюбопытствуйте.

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший свердловский губернатор, сенатор:

- Я двумя руками и ногами за виды главных символов Урала на российских банкнотах. Давайте исправим несправедливость - нужно изобразить Акинфия Демидова, создававшего будущую Свердловскую область.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик и пародист:

- Калининград надо прославить - на будущей 10-тысячной купюре показать то место, где лежит подданный Российской империи философ Иммануил Кант. Достоевский на крупной купюре будет смотреться мрачно, а Циолковский - в самый раз.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- На российских деньгах должен быть профиль правителя. В нашем случае - Путина. Греки печатали Македонского. Британцы - Елизавету. Французы - Наполеона. Русские - Екатерину. Профиль лидера должен быть на золотых червонцах и серебряных рублях. Почему ставились профили правителей - это подтверждало их власть и то, что вождь гарантировал крепость этой валюты. Надо возрождать традицию уважения к имперским деньгам.

Вадим КОЖЕНОВ, президент Федерации мигрантов России:

- На главной купюре должны быть главные объекты страны, например, Эрмитаж. Есть яркие символы вроде Крымского моста. В нашей истории масса персонажей мирового уровня. От Гагарина и Сталина до Сахарова и Менделеева. А почему не поместить на банкноты лучшего хоккеиста мира Валерия Харламова или лучшего вратаря планеты Льва Яшина? Главное - не навредить.

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