«Пьяная война»: как виски, шнапс и юмор помогли решить территориальный спор между Канадой и Данией в Арктике

Наконец, к всеобщей радости, 14 июня этого года министры иностранных дел Дании Джеп Кофод и Канады Мелани Джоли подписали в Оттаве договор о разделе острова и в последний раз обменялись бутылками со шнапсом и виски. Наливай! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дания и Канада наконец-то поделили остров Ханс, который часто называют «пьяным островом». Конфликт между странами пресса окрестила «самой вежливой войной в истории», но она вполне могла развернуться в кровавый конфликт.

Почему и что за невероятную историю хранит в себе крошечный клочок каменной суши в Северном Ледовитом океане - в нашем материале.

То ли датчанин, то ли эскимос

Банальная фраза: «на карте не найдешь». Вавилон тоже на карте не найдешь, а какая у него слава! Здесь тоже слава, только своеобразная.

Итак, вводные. Вообразите плоскую, напоминающую торт «Наполеон» скалу, почти круглую, веселого рыжего цвета среди ослепительного льда и темной, словно чернила, воды. Сходство с тортом - если смотреть с самолета: остров сложен из известняка, который накапливался постепенно, слоями. Слои, каждый из которых рос миллионы лет, хорошо видны в разрезе - там, где море точит обрывистый берег.

Конечно, там никто не живет. Пресной воды нет и очень холодно: остров лежит между побережьем Канады и Гренландией. Пролив тут очень узок: с острова видны оба берега.

На рисунке XIX века тот самый Ганс Хендрик с женой и детьми - именно в честь него назвали остров. Фото: wikimedia.org

СПРАВКА «КП»

Остров Ханс (или Ганс) размером чуть больше километра в поперечнике. И площадь - чуть больше квадратного километра. Ближайший населенный пункт почти в двухстах километрах (деревенька Алерт, Канада). Назван в честь датчанина Ганса Хендрика. Это был путешественник и переводчик, он жил в XIX веке и вместе с другими полярниками барражировал по этим местам. Но то по версии Дании. По версии Канады, звали его Сурсак, и он был индейцем, а Гансом его прозвали белые. Не датчанин он, стало быть, а канадец. И так во всем, что касается истории острова: на все есть две версии - датская и канадская.

Места тут такие дикие, что и не разобрать, кто остров открыл. Конечно, если по-хорошему, то местные: канадцы пишут, что в XIV веке здесь охотились индейцы инуиты. Почему они так думают, непонятно - никаких археологических следов, тем более с пометкой «XIV век», на острове нет, но в окрестностях следы индейцев прослеживаются, и, конечно, на остров они заплывали.

...а канадцы утверждали: нет, первопроходцами были индейцы инуиты. Фото: wikimedia.org

Где-то неподалеку отсюда европейцы впервые проникли в Америку. Это были викинги, и это было в IX веке. Ни единого камня от викингов на острове и рядом нет. Но с их следами вообще напряженка. Канадцы периодически «откапывают» монеты викингов в самых неожиданных местах, только они подозрительно напоминают жетоны с местного блошиного рынка.

Европейцы не забирались сюда до середины XIX века. Впервые описали этот клочок суши в 1876 году. Но - по всему видно - проплывали мимо и раньше.

Датчане считали, что первыми на острове побывали викинги... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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«Мы привязали корабль к большой льдине и медленно плыли по проливу; около полудня мы были рядом с островом Ханс, к западу от него. Координаты, по нашим наблюдениям, составили 80°48´ северной широты, 68°38´ западной долготы. Корабль продолжал дрейфовать и в 7 часов вечера был на полпути между Хансом и островом Франклина, что в десяти милях».

Из судового журнала капитана Чарльза Генри Дэвиса - первое упоминание об острове; заметно, что остров уже носил свое имя, и никакого намека, кто его дал.

Тем временем потомки викингов успешно возвращали исторические права (в их понимании) на близлежащие земли. В 1814 году Дания объявила Гренландию своей колонией (с 1953-го громадный ледяной остров стал полноправной частью Дании). Итак, на одном берегу пролива - датчане. А кто на другом?

А на другом мучительно и медленно рождалось новое государство, ныне второе по площади в мире - Канада. С 1867 года началась современная история этой страны, и вот остров Ханс оказался между Данией в лице Гренландии и Канадой.

Сотни (а там, наверное, в самом деле сотни) островов как-то быстро разделили. Это твое, это мое. Да и что тут делить. Хоть и есть поговорка, мол, «и на камнях растут деревья» (на самом деле это название плохого советского фильма), тут даже деревья не растут. Было бы о чем спорить...

Много лет датчане и канадцы по очереди оставляли на острове спиртное с записками: мол, это наша территория! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но с островом Ханс, он же Ганс, как-то сразу не заладилось. Якобы, когда Британия стала передавать Канаде арктические территории, именно для этих мест применили карту XVI века, на которой острова не было. Стоп, какой XVI век? Тут в помине не было белых во времена Ивана Грозного и его подруги по переписке английской королевы Елизаветы. Стало быть, выдумка. И на самом деле никто не знает, как так вышло, что вот этот остров не поделили. Он подвис. И каждая страна считала его своим.

В 1933 году Палата международного суда (была такая) признала владельцем острова Данию. В 1946 году вместо палаты появилась ООН, решения палаты стали недействительными, и понеслось.

Нефть - всему голова

С этого момента между странами не стихал спор. К соглашению вроде бы пришли в 1973 году. Провели границы по проливу. Но линии странным образом обошли остров с обеих сторон, и он опять оказался как бы ничейным.

Это кажется набором каких-то глупых действий, но не все так глупо. Есть обстоятельство, о котором не говорят. Нефть. Подозревали, что вокруг острова на шельфе полно нефти. Конечно, удобно на таком острове, будь он трижды пустынным, хранить запчасти и сушить одежду вахтовиков. Словом, регион особый. Именно запасами нефти (как потом окажется, мнимыми), а также неясностью, сколько ее в точности и удобно ли ее извлекать, и объясняется накал конфликта

СПРАВКА «КП»

Норвегия стала богатейшей страной мира, потому что догадалась добывать нефть на шельфе. Добыча началась в 1971 году. Конечно, Северное море, которое Норвегия утыкала вышками, - не Ледовитый океан, у него уникальная геологическая история. Там как бы чаша, в ней миллионами лет собираются осадочные породы, в том числе органика. Но Дания на это смотрела и хотела так же. Геологическая история у побережья Гренландии другая, чем у норвежских мелководий. Однако попробовать стоило.

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сопоставьте даты. Сразу после Второй мировой войны Норвегия начинает разведку в Северном море. Тут же обостряется конфликт вокруг Ханса. В 1971 году у норвежцев забили первые фонтаны. Все в шоке, сколько там нефти. И сразу, в 1973 году, Дания с Канадой начинают делить… именно шельф! Но об острове договориться не могут. Уж очень удобная база на случай, если нефть обнаружится.

Конфликт мешал начать разведку. Только в 1984 году канадская компания Dome Petroleum подобралась к острову и принялась бурить. На остров тут же примчался губернатор Гренландии. Он не придумал ничего лучше, как воткнуть табличку: мол, добро пожаловать в Данию. И зачем-то оставил рядом с ней бутылку шнапса (вместе с немцами его гонят и датчане).

Так начался «пьяный» период истории необитаемого острова, хотя реально там никто не пил: остров-то необитаемый! Молниеносно канадцы поменяли табличку, шнапс забрали и оставили бутылку виски. И понеслось. Несколько раз в год те и другие меняли таблички и бутылки.

Флаг порвали, но овраг нашли

Между увлекательными процедурами смены флага и бутылок стороны обменивались аргументами. Обе страны ссылались, само собой, на историю. Датчане говорили, что Ханс был датчанином, канадцы - что экспедиция, в которой он плавал и открыл, была канадской. И те и те были правы. Тупик.

Дело дошло до канадского военного десанта... ...датчане не отставали, но в основном ограничивались высадкой географов и геологов.

И вот летом этого года случилось чудо. На острове отыскали овраг. Беглый взгляд на фотографии острова заставляет недоумевать: где вы его углядели? Но, видимо, если ходить по острову ногами, он есть. Овраг позволил остров поделить. Граница прошла по нему. Дания забрала 60% со стороны своего побережья, остальное, со стороны своего, - Канада. Почти поровну. А единственную бухту, у которой можно пристать к берегу, оставили в совместном пользовании. В знак примирения обменялись бутылками с виски и шнапсом. В последний раз.

Углеводород не попал в рот

Хорошо, а может, просто нефть не нашли, вот и помирились? Похоже на то.

Разведка на острове и вокруг него особенно активно шла в 2000-е годы. Преуспевали канадцы - именно их геологи обосновались на спорной территории. Интересно, что геологи работали очень долго (так, еще в 2019 году правительство Канады дало право шарить в недрах некоему Джону Робинсу, после этого Дания закрыла недра для иностранцев), а результаты не публиковались. И как раз накануне мирного разрешения спора был опубликован вердикт: пусто.

Остров состоит из древних известняков. Точно так же и шельф - это известняки, которым сотни миллионов лет. Такое строение недр благоприятно для накопления нефти. Поэтому геологи были так упорны. Но именно в этом месте природа не создала резервуаров, где нефть могла бы скопиться. И тут ее нет. Итак, нет нефти - нет споров.

Никто не любит погорячее

В прессе конец «войны виски» подается приторно-карамельно: мол, это была самая вежливая война в истории, когда не пролилось ни одной капли крови. Крови, к счастью, в самом деле не было, но все было далеко не так благостно.

Стороны постоянно проводили учения на виду друг у друга. В 2004 году Дания направила в регион военные корабли. Тотчас оппозиция в парламенте Канады потребовала резкого увеличения военных расходов и обвинила правительство в неспособности защитить суверенитет страны. Вскоре канадцы организовали учения «Нарвал 04», задействовав современную технику и около 600 солдат. Канадцы отрицали, что учения связаны с островом. Им не верили, тем более что в 2005 году министр обороны Канады высадился на остров.

Именно после этого страны стали искать пути к миру: стало понятно, что военные, если оставить ситуацию в их руках, доведут до войны.

В деле были и хакеры. Датские и канадские кибергении попеременно ломали Википедию, представляя свои версии принадлежности острова.

Несмотря на это, конфликт останется в истории скорее комическим. Бесчисленные уже изданные или создаваемые сейчас книги рисуют «войну виски» как вялый спор чудаков. Отчасти это делает честь политикам обеих стран: и канадцы, и датчане не раз смягчали напряженность, подшучивая над конфликтом. Но главная причина - там не нашли ничего, что имело бы смысл делить. Если бы нашли, мы бы могли увидеть, что могут устроить в наше время две цивилизованные страны. И Дания, и Канада готовы были идти до конца.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ…

Самые нелепые поводы для вооруженных конфликтов

XIV век, война из-за ведра. Два соседних города-государства Северной Италии давно враждовали, но поводом для настоящей войны стало попутное деревянное ведро из колодца, которое украл наемник, дезертировавший из Болоньи в Модену. Правительство Болоньи потребовало вернуть ведро, поскольку это муниципальная собственность. Дипломаты не договорились, начались боевые действия. Во время решающей битвы при Запполино с обеих сторон погибло более 2 тысяч бойцов. Модена выиграла и ведро отстояла, теперь оно хранится в городе как реликвия. Никаких других приобретений по итогам войны у обеих сторон не было.

1859 год, британо-американский инцидент из-за свиньи. На острове Сан-Хуан вблизи северо-западного побережья США, который в то время две страны считали спорной территорией, в огород американского фермера забрел соседский хряк британского гражданина и стал жрать картошку. Фермер недолго думая сходил за ружьем и пристрелил наглую иностранную свинью. В сугубо бытовом конфликте обе стороны попросили помощи у властей своих держав. Те отреагировали бурно: на остров высадились 400 американских солдат, а Великобритания прислала пять военных кораблей с 2-тысячным десантом на них. К счастью, до стрельбы не дошло: американские и британские вояки круглые сутки оскорбляли друг друга, но первыми огонь не открывали. В итоге конфликт разрешил третейский суд, передав весь архипелаг американцам.

1969 год, «футбольная война». Поводом для нее стал проигрыш команды Гондураса сборной Сальвадора в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу. В шестидневных боях на границе с участием бронетехники, боевых самолетов и патрульных катеров с обеих сторон погибло около 2 тысяч солдат и примерно 3 тысячи гражданских лиц. Никаких территориальных приобретений у обеих стран не случилось.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Алкогольная война»: самые комичные события

1988 - датчане в дополнение к бутылке и флагу строят пирамиду из камней. Канада разражается нотой протеста.

1997 - датский корабль затерло льдами у острова, в чем усмотрели происки канадцев.

2002 - датчане заявили, что канадцы не просто убрали, но и порвали флаг Дании.

2005 - канадцы ставят на острове индейский символ, намекая, кто тут местный. Дания заявляет, что остров «оккупирован».

2008 - датчане и канадцы вместе ставят на острове метеостанцию - начало примирения.

2019 - датчане запрещают разведку недр на Хансе.

2022 - остров поделен, «война виски» закончена.