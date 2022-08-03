Деревянный стульчак фюрера: зачем коллекционеры со всего мира охотятся за вещами Гитлера

Золотые наручные часы фирмы Huber, принадлежавшие Гитлеру - трофей французского солдата Робера Миньо Фото: Кадр видео

4 мая 1945 года около 30 французских солдат из полка «Марш-дю-Чад» 2-й бронетанковой дивизии штурмовали Бергхоф, резиденцию Адольфа Гитлера в баварских Альпах. За неделю до этого эти края были разнесены в пух и прах британскими и американскими бомбардировщиками, не пожалевшими тысяч бомб для этих мест. Фюрер покинул излюбленное пристанище еще в середине января 45-го, посчитав, что безопаснее будет в Берлине.

Французы зашли в полуразрушенный дом, опередив на считанные часы 4-ю пехотную дивизию армии США. Охраны и солдат на территории резиденции уже не было - все постройки были в полном распоряжении французов. Их свобода действий ограничивалась исключительно размером походных рюкзаков.

Золотые наручные часы фирмы Huber, украшенные изображением немецкого имперского орла и свастики, найденные в одной из комнат, приглянулись сержанту Роберу Миньо. Догадывался ли французский военный, чьи часы стали его трофеем? Вероятно. Принадлежность была очевидна: инициалы «АН» - Adolf Hitler - на задней крышке.

Вернувшись по Францию, Миньо перепродал часы Гитлера двоюродному брату, а тот сохранил их до наших дней.

«КАНЦЛЕРУ — С ЛЮБОВЬЮ»

- Исключительное состояние, - вынес приговор часовщик, осматривавший механизм часов перед тем, как выставить их на торги. - Требуется только очистка засохшего масла, но это пустяки.

Других недостатков эксперт не обнаружил. Только устроители аукциона Alexander Historical Auctions посетовали, что кожаный ремешок поистрепался со временем, но тут свобода выбора для будущего владельца - заменить его или оставить нетронутым.

Прежде, наручные часы фюрера еще не становились достоянием аукционов. На торги выставляли многое, что имело отношение к самому Гитлеру и его окружению: корреспонденция, столовое серебро, его картины, предметы гардероба, личные вещи и даже золотой слиток в форме земного шара.

А здесь уникальный исторический предмет - подарок, преподнесенный Гитлеру в 1933 году ярыми соратниками. Эксперты гадали, что могло послужить поводом для такого подарка. Были выдвинуты три версии: 44-й день рождения фюрера, победа на выборах канцлера Германии или получение звания почетный гражданин Баварии.

ШАНС ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ

Торги проходили 28-29 июля в американском городе Чесапик-Сити, штат Мэриленд. Организаторы прогнозировали, что часы уйдут за 2-4 млн долларов, но итоговый ценник оказался ниже - 1,1 млн долларов. Имя покупателя держится в секрете, но президент Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос обмолвился, что речь идет о еврее, проживающем в Европе.

Незадолго до старта аукциона разразился скандал. 34 лидера еврейских общин подвергли критике готовящиеся торги, назвав их «отвратительными», а организаторов - людьми, которые пренебрегли «памятью, страданиями и болью других» ради получения финансовой выгоды.

- Этот аукцион, невольно или нет, делает две вещи: во-первых, помогает тем, кто идеализирует то, что отстаивала нацистская партия. Во-вторых, они дают возможность покупателям пощекотать нервы гостям и близким предметом, принадлежащим убийце, совершившему геноцид, - заявил раввин Менахем Марголин, председатель Европейской еврейской ассоциации.

Президент аукциона заявил, что уважает взгляды представителей еврейских общин и заверил, что покупатели не являются неонацистами, «которые слишком бедны и глупы, чтобы оценить любой исторический предмет».

- Многие люди жертвуют нацистские артефакты музеям и различным учреждениям, как это сделали мы. Одни нуждаются в деньгах или другие просто хотят продать эти предметы. Так что это не наше решение, - сказал журналистам Билл Панагопулос.

ОШЕЙНИК ДЛЯ ТЕРЬЕРА И БОКАЛ ШАМПАНСКОГО

Помимо наручных часов Huber на аукционе участники торгов могли побороться за конфетницу Гитлера, которая была продана за 2750 долларов, ошейник для шотландского терьера Евы Браун ушел с молотка за 4500 долларов, поднос для пива - за 750 долларов, личные канцелярские принадлежности фюрера - 650 долларов, бокал для шампанского обошелся покупателю в 900 долларов.

В 2015 году за 440 тыс. долларов ушли 14 акварелей, предположительно написанные молодым Гитлером между 1904 и 1922 годами. Среди работ - австрийские пейзажи, портрет обнаженной женщины, уличные зарисовки Вены и Праги. За год до этого еще одна картина фюрера была продана за 161 тыс. долларов.

На одном из аукционов за 50 тыс. евро был продан цилиндр Гитлера, а вот платья Евы Браун пользуются меньшей популярностью и оцениваются дешевле. Самый парадоксальный лот, связанный с фюрером, - деревянный стульчак от унитаза, установленного в Бергхофе. Год назад его приобрели почти за 19 тысяч долларов. Такой трофей в 1945-м заимел американский военный, оказавшийся одним из первых в баварской резиденции.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это повод напомнить о преступлениях нацизма»

Константин Залесский, историк Третьего рейха:

- Подобные артефакты будут появляться и дальше, поскольку их вывезли из Германии в качестве трофеев в большом количестве. На сегодня самые большие коллекции вещей Третьего рейха находятся в Британии и США. Это произошло в силу того, что вещи из Германии вывозились частными лицами - английскими и американскими солдатами и офицерами. Спустя 80 лет после Второй Мировой войны, оставшиеся из них умирают, а наследники пытаются заработать деньги на награбленном, поскольку им наплевать, для них это ценности не представляет. Так вещи и появляются на аукционах.

Вещь, которая принадлежала когда-то Гитлеру или Гиммлеру, провоцирует не только острую реакцию у людей во всем мире, но и становится поводом, чтобы вспомнить о преступлениях нацизма. Ведь, чем больше времени проходит с того момента, тем больше забываются события, а подчас их забывают специально. Поэтому пусть такие аукционы вызывают реакцию и критику. Для большинства - это полезно, возможность вспомнить и узнать о нацистских зверствах. Это сродни судебным процессам, которые проводятся сейчас над стариками-нацистами.