«Алле, Мелитополь! Потом будем разбираться по-другому»: нацисты угрожаю тем, кто принимает гуманитарную помощь из России

Мелитопольцам угрожают расправой за то, что они решили остаться с Россией. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Когда нет достойных аргументов, слабый начинает запугивать и сыплет проклятьями. Сегодня именно так себя ведет украинская сторона по отношению к жителям освобожденного Мелитополя и всей тот территории, которая находится под защитой российских войск. Угрожает, пугает расправой. Причем, речь не только об «обстрелах мести», когда ВСУ пуляет по гражданским. Последние такие «ша», напомним, были на Запорожскую АЭС, по окрестностям которой украинские беспилотники нанесли «предупредительный удар». С намеком, мол, в следующий раз снаряд попадет «куда надо». И плевать, что радиация накроет всю Европу- главное убедительно запугать. Так работает украинский режим. И еще один случай – взрыв дрона-камикадзе в жилом районе в Энергодаре. Из той же серии.

Еще речь идет и о репрессиях, которые неонацисты обещают устроить мелитопольцам. Обещают открыто, не стесняясь. В первую очередь, за то, что народ принимает гуманитарную помощь от России. Украина город бросила, и как людям выживать Киев не заботит, зато, когда матери приходят в гуманитарные центры за детским питанием и памперсами для своих малышей, кога мужчины и женщины берут из рук российских солдат и волонтеров макароны, муку и консервы, потому что дома нечего есть, а деньги закончились, обиженно дует губки. Дескать, предатели!

-Алле, Мелитополь! Всех запомним, кто там берет. Потом будем с вам разбираться по-другому! – видео с этой открытой угрозой один из украинских нациков разметил в сети. Чтобы все боялись. Наглая, сытая физиония: что она знает о голоде! Впрочем, похоже, что такие понятия, как «забота», «порядочность» и «честь» тоже не в ее системе координат.

Мелитополь таких физиономий может не бояться: его покой надежно охраняет российская армия. А вот многие жители украинской части Запорожской области переживают. За них заступиться некому.

-На блокпостах выстраиваются многокилометровые очереди из жителей подконтрольных Украине территорий, - рассказывал меньше, чем через месяц после начала спецоперации в интервью ТАСС, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. – Многие хотят переехать к нам из-за ощущения безопасности и отсутствия репрессий, которые гарантирует Россия.

Все на запорожской земле - и в той части, которую сейчас контролирует Россия, и там, где засела Украина, отлично знают, что такое украинские провокации и преследования СБУ не то, что за «общение с российским врагом», за любое «лишнее» слово.

По словам Рогова, в последние месяцы Украина щедро «завозит» в остающееся под ней Запорожье боевиков и нацистов из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска. Это те самые люди, которые пренебрежительно и по-хамски относятся к запорожцам в принципе. Могут ограбить, избить. Просто потому, что кому-то что-то показалось. Так режим держит население «в тонусе» и тем, кто сейчас «по ту сторону» Запорожской области намекает: ну держитесь, будет страшно!

За «контакт» с Россией, украинский режим наказывает по полной. Карательная система борьбы с инакомыслием здесь налажена. Срок можно получить и за «подозрительный» пост в соцсетях, и за общественную работу: ту же раздачу гуманитарной помощи. По словам адвоката, эксперта по правовым вопросам общественной организации «Антифашистская правозащитная лига» Светланы Новицкой, за «финансирование террористической организации» арестовывали даже тех, кто жил когда-то в ДНР, платил там налоги, но переехал туда, где не стреляют, где полегче.

Кстати, выступая три года назад на пленарном заседании Совещания ОБСЕ, Новицкая, рассказывала о том, что Украина для того, чтобы «удобней было» наказывать неугодных, незаконно изменила уголовный кодекс. Речь, в частности, идет о статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»

- До 2014 года эта статья была «мертвой» и фактически не применялась, поскольку была ориентирована на Конституцию Украины, а так такой порядок не установлен. В 2014 году новая власть внесла поправки. Теперь по статье сроки наказания – от 5 лет до пожизненного заключения, плюс конфискация имущества, - сказала в докладе Новицкая.

И попасть под статью может, кто угодно и за что угодно.