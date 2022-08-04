Израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил "сломать" российские ракеты силой мысли

Ури Геллер. Фото: REUTERS

Израильский иллюзионист Ури Геллер, прославившийся умением гнуть ложки «силой мысли», опубликовал в соцсетях копию письма, которое он якобы направил в Кремль.

На сочинение послания перепуганного фокусника натолкнули муссируемые западными СМИ слухи о возможном применении Россией ядерного оружия против своих недругов. В частности, против Британии, где Геллер проводит большую часть времени.

– Ваши управляющие ракетами компьютеры выйдут из строя, ваши навигационные системы «упадут», а ваши ракеты откажут. Вы предупреждены, – написал иллюзионист в соцсетях.

А еще Геллер попросил всех жителей Земли помочь ему отразить гипотетический удар – для этого надо каждый день представлять себе сияющее силовое поле в небе, защищающее территории от возможной атаки.

Ури Геллер, звезда которого закатилась еще в 80-е годы прошлого века, очень любит внимание и пытается напомнить о себе при любом удобном (и не очень) случае. Например, когда в 2021 году контейнеровоз Ever Given, сев на мель, на несколько дней перегородил Суэцкий канал, иллюзионист рассказывал, что вот-вот сдвинет судно силой мысли. А когда буксирам удалось все же развернуть несчастный корабль, Геллер тут же заявил, что это его заслуга.

Один из знаменитых российских фокусников, говоря о Геллере, заявил, что единственное умение, которым без сомнения обладает Ури Геллер, это «врать без зазрения совести перед любой аудиторией».