Любимый автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе

Принцесса Диана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аукционный дом Silverstone выставил на продажу созданный специально для принцессы Дианы Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска. Первоначальная цена лота не называется, но организаторы уверены, что любая стартовая сумма в ходе торгов взлетит многократно.

Личные вещи известных личностей, особенно, уже умерших, всегда являются желанными лотами на аукционах. Что же касается леди Ди, то распродано уже практически все - вечерние платья принцессы, письма и даже детский велосипед.

Немудрено, что за автомобиль рассчитывают выручить немало. Тем более, что выставляемый на продажу Ford изготавливался специально под принцессу, с учетом ее пожеланий. Видимо поэтому она так любила сидеть за рулем именно этого автомобиля.

– Автомобиль считается уникальным, поскольку является первым и единственным черным RS Turbo Series 1. Отделу разработки специальных транспортных средств было поручено покрасить машину и установить на нее обычную переднюю решетку с пятью ламелями, чтобы сделать ее более незаметной, и дополнительное зеркало заднего вида для офицера охраны, – говорится в описании автомобиля на сайте аукционного дома.

Несмотря на то, что у автомобиля было несколько владельцев, его пробег составляет всего около 40 тысяч километров, что для машины такого возраста удивительная редкость.

На продажу выставлен созданный специально для принцессы Дианы Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года. Фото: silverstoneauctions.com

В 1988 году автомобиль вернулся в Ford Motor Company и был продан одному из менеджеров компании – он взял его для своей жены. В 1993 году машина была выставлена в качестве приза на рекламной акции Kiss FM и досталась жительнице британского Эссекса. А в 2008 году ее выкупил владелец одной из лучших в мире коллекций Ford RS.

По мнению организаторов аукциона, автомобиль и сам по себе уникален, а то, что три года на нем ездила принцесса Диана – делает его едва ли не бесценным.