В России появился уникальный препарат от опасной «летней» бактерии

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В летнее время многие люди страдают от хеликобактера пилори – опасной бактерии, которая может вызывать гастрит и язвы. Эта болезнь желудочно-кишечного тракта чаще всего возникает из-за плохо вымытых рук, предметов общего пользования в местах отдыха, плохой воды и продуктов питания.

Инфекция уже признана учеными канцерогеном первого класса! Боли под ложечкой, нарушения пищеварения и диарея – одни из самых распространенных летних проблем, однако сегодня в России доступен уникальный инновационный препарат. Лекарство способствует выведению хеликобактера, устранению дискомфорта в желудке и улучшению пищеварения.

Препарат не только эффективно распознает хеликобактер, не дает ему прикрепиться к слизистой оболочке желудка, но и быстро выводит бактерию из организма естественным путем. Кроме того, он не оказывает негативного влияния на полезные бактерии и поддерживает баланс микрофлоры желудка.

Вместе с экспертами «Комсомольская правда» разобралась, как работает лекарство, и правда ли оно так легко побеждает опасную «летнюю» болезнь.