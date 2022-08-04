В Щелкове мать узнала о смерти дочери из чата WhatsApp

Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшное произошло 3 августа в Щелкове. В большом новом ЖК Чкаловская, 1 из окна выпала девочка. Упала с десятого этажа.

— По предварительным данным, ребенок был дома с мамой и сестрой. В момент когда женщина вышла на кухню, девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Как стало известно корреспонденту kp.ru, о смерти ребенка 32-летняя мать узнала из домового чата WhatsApp под названием «Обсуждалка». Туда стали постить десятки сообщений. Женщина в этот момент готовила обед. Взяла телефон и увидела, что все пишут о разбившемся ребенке. Побежала в комнату и увидели, что младшей дочки — ей было два года — нигде нет, а окно распахнуто.

— Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в пресс-службе ведомства.

Известно, что семья полная — муж был на работе, на учете в органах не стоит.