Как Польша стала АнтиРоссией №1

Вот уже два с половиной века поляки винят в разделе своей страны Россию. Фото: Shutterstock

В августе 1772 года в Санкт-Петербурге была подписана конвенция между Российской империей, Прусским королевством и Австрийским эрцгерцогством. Это был первый раздел Речи Посполитой. Государство, сейчас называемое Польшей, сохранялось, но большая часть ее земель отходила трем странам-соседям. И вот уже два с половиной века поляки обвиняют во всех своих бедах не себя, не немцев с австрийцами, а Россию. Почему так?

Об этом «КП» говорила с историком и писателем, советником ректора МГПУ Евгением Спициным.

ИМПЕРАТРИЦА НЕ ВИНОВАТА

- Зачем Екатерине II понадобился раздел Польши в 18 веке?

- Екатерина Великая поначалу имела крайне малое отношение к разделу Польши. Ее вынудили к этому. Инициатором была австрийская императрица Мария Терезия. Ее активно поддержал прусский король Фридрих Великий. А наша императрица была поставлена перед фактом, что Австрия с Пруссией собираются дербанить Речь Посполитую.

- Но Россия от этого раздела что-то получила?

- Меньше всех. В состав империи вошла Курляндия (запад современной Латвии. - Ред.). И часть современных белорусских земель. Потом было еще два раздела Польши. И второй раздел уже во многом был инициирован Екатериной Второй. И он уже был между Россией и Пруссией. Тогда окончательно прихлопнули польскую государственность, в 1795-м.

ПОЛЬСКАЯ ВОЛЬНИЦА

- Как полякам жилось в Российской империи?

- Неплохо. Но они любили Наполеона. Сколотили целый польский корпус Понятовского, который пошел с французами на Россию. И поляки прославились особыми зверствами и мародерством в Москве.

- А мы им дали вольности?

- Польша тогда стала составной частью российской Империи. По условиям личной унии — Александр Первый становился польским королем — но весь госаппарат в Варшаве сохранялся в прежнем виде. На всех должностях сидели этнические поляки. И Госсовет возглавлял поляк. Денежная единица - старая. Они сохраняли даже вооруженные силы - все признаки государства. Александр Первый инициировал и создание для поляков конституции. По мнению современников — это был самый демократический документ в Европе!

- Почему же поляки устраивали восстания?

- Гонор. До восстания 1863-64 годов русско-немецкая знать воспринимала польскую как ровню себе. Но бунт 1863 года перестроил сознание высшей элиты Петербурга. И с тех времен все потуги польской аристократии вернуть себе прежний национальный статус в России игнорировались.

СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ

- Почему после революции 1917-го, отделившись от России поляки начали крушить православные соборы?

- К власти в Польше пришли откровенные нацисты и русофобы вроде Юзефа Пилсудского. Он спал и видел восстановление Речи Посполитой от моря до моря. В апреле 1920-го польские войска взяли Киев - вместе с украинским националистом Петлюрой. То есть украинцы уже тогда сдавали свои национальные интересы всем - от поляков до немцев. Но мы довольно быстро выбили их из Киева и Житомира.

- Но Россия тогда отдала полякам территории?

- Мы были вынуждены по итогам советско-польской войны 18 марта 1920-го подписать Рижский Договор — земли Западной Украины и Западной Белоруссии вошли в состав Польши. Но уже в сентябре 1939-го, после разгрома Польши, когда Красная армия начала освободительный поход на запад Белоруссии и Украины, Черчилль скажет что Советский Союз имел полное юридическое право занять эти территории.

РУЗВЕЛЬТ СКАЗАЛ ЧЕРЧИЛЛЮ: ТВОИ ПОЛЯКИ ВСЕХ ДОСТАЛИ

- Сталин дал Польше так много земель после Второй мировой — но они не ценят?

- Вопрос о воссоздании Польши обсуждался в Тегеране в 1943-м Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. У нас были даже отношения с польским эмигрантским правительством в Лондоне во главе с генералом Сикорским. В 1944-м Черчилль привозил Сталину этих поляков в Москву. Сталин предлагал создание польского коалиционного правительства.

- А Британия?

- Черчилль поморщился. Кстати, когда в Ялте обсуждали польский вопрос, Рузвельт сказал Черчиллю: «Да твои поляки уже всех достали». И президент США поддержал Сталина. Мол, хватит дурочку валять — создавайте уже польское коалиционное правительство. Но у поляков семь пятниц на неделе. При том именно Сталин настоял, чтобы полякам были компенсированы земли запада Белорусии и Украины за счет этнических немецких земель — Померании, Силезии и большей части Восточной Пруссии. И еще Варшава получила Поморье, выход в Балтику.

НА БАНДЕРУ ПОКА ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА

- Почему поляки сейчас готовы закрыть глаза на то, что Украина стала бандеровской?

- К власти в Польше сейчас пришли наследники Пилсудского. Польские националисты, которые бредят идеей Речи Посполитой. И наказания русских. Националисты с националистами сходятся - когда у них общий враг. Даже несмотря на Волынскую резню, когда бандеровцы уничтожали целые польские деревни. Но сами поляки во многом и породили звериные формы украинского национализма. Они жестко ополячивали население на Западе Украины. Отставных польских вояк и жандармов переселяли на белорусские и украинские земли. Поляки получали гектары, а украинское и белорусское население превращались в рабов, которое должно были их обслуживать. Это создавало взрывоопасные настроения. На этой базе и взрастала бандеровщина.

- Польша ненавидят Россию сильнее, чем палача поляков Бандеру?

- Просто Варшава хочет разобраться сначала с Москвой. А потом уже Польша в легкую разберется с бандеровцами, которых они прижали в 1930-е годы своим террором. Ведь что такое Волынская резня в 1943-м? Это ответ украинцев на то, что вытворяли поляки в 1930-е годы в Галиции и на Волыни.

РЕЧЬ — НЕ ПОСПОЛИТА

- Поляки однажды уже захватывали Москву - в Смутное время, в 1612-м. Если бы ополчение Минина и Пожарского их тогда не прогнало, мы бы сейчас жили не в России, а в Польской империи от Балтики до Тихого океана?

- Европа не позволила бы Польше такое создать. Немцы - в первую очередь. А значительная часть польского населения ненавидит немцев не меньше, чем нас. 6 миллионов человек погибло в Польше при немецкой оккупации.

- Есть ли нам чему поучиться у Польши? Она же сейчас одна из самых динамично растущих стран Евросоюза.

- Причина их расцвета не в том, что они вышли из советского блока. Польша стала первой брешью в лагере социализма. На нее сделали ставку при президенте США Картере в 1976-м. Его советником по нацбезопасности тогда был поляк Бжезинский. И Папой римским стал поляк Войтыла. И они стали бить по самому слабому звену Варшавского договора. С учетом того, что тогдашний польский лидер Герек свою юность провел на Западе. И поляки в 1970 годы подсели на кредиты из ФРГ. Набрали больше 20 миллиардов немецких марок. А 80% выплат по процентам приходились на 1980-81-й годы. Бжезинский писал, что этот момент надо активно использовать для расшатывания Польши.

- Так Запад подготовил и поджег польские антисоветские протесты?

- Они курировались, эти протесты — немецкими и американскими спецслужбами. Даже по открытым документам видно что лидер тех протестов Валенса был агентом ЦРУ.

- Так почему Польша расцвела после вхождения в Евросоюз?

- Когда было принято решение взорвать Польшу изнутри, тогда же решили делать из Польши витрину западного мира. И в польскую экономику немцы вбухали колоссальные деньги. Была строка в бюджете Евросоюза - дотации именно на Польшу. Польше 330 миллиардов евро передали за 30 лет. А сейчас у поляков как раз должны начаться проблемы - ручеек то валютный перекрыли. Все.

- Почему поляки у немцев брали деньги, а у нас — нефть с газом — и при том ненавидят и тех, и других?

- Когда берешь деньги и ненавидишь — можешь ведь не отдавать долги! Правда?