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В мире4 августа 2022 16:16

На Шри-Ланке арестовали Сталина

Полный тезка «великого вождя» возглавляет Национальный профсоюз учителей
Людмила ПЛОТНИКОВА
Джозеф Сталин возглавляет Ланкийский национальный профсоюз учителей. Фото: proletergundem.com

Джозеф Сталин возглавляет Ланкийский национальный профсоюз учителей. Фото: proletergundem.com

На арестовали Шри-Ланке Джозефа Сталина. Практически полный тезка советского «великого вождя» возглавляет Ланкийский национальный профсоюз учителей.

Именно Сталин был одним из вдохновителей массовых протестов на Шри-Ланке и организатором митингов, приведшим к отставке президента Готабая Раджапакса.

Новое правительство отказалось санкционировать митинги, но вышедшие во главе со Сталиным на улицы учителя отказались расходиться. Глава профсоюза заявил, что «право на протест является демократическим».

Из-за перепалки с полицейскими Сталина отправили в КПЗ, ранее суд запретил ему покидать страну, обвинив профсоюзного лидера в организации незаконных собраний и нанесении ущерба общественному имуществу.

Масштабный экономический и политический кризис на Шри-Ланке спровоцировали: пандемия COVID-19, резкое падение турпотока, на который ориентирована экономика острова, и последовавшие за этим дефицит бюджета и рост цен. Правительство острова оказалось не в состоянии закупать за рубежом энергоресурсы, в результате чего на Шри-Ланке пропал бензин, стало практиковаться веерное отключение электроэнергии.

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