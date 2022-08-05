60 лет назад не стало Мэрилин Монро

Не каждая выдержала бы все то, что выпало на долю Нормы. Фото: Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images

Выражение «женщина с трудной судьбой» часто употребляют, обсуждая (или скорее осуждая) отечественные сериалы, - мол, опять нас кормят историями о несчастных доярках и медсестрах. Но не каждая сериальная доярка выдержала бы все то, что выпало на долю Нормы Джин Мортенсон (так звали актрису до ее превращения в кинобогиню). Чтобы добыть деньги на еду, ей приходилось буквально торговать собой, да и потом, после того как годы лишений остались позади и началась голливудская сказка, все было отнюдь не так гладко. В итоге - три развода, куча психологических проблем и шокирующая смерть 4 августа 1962-го от передозировки антидепрессантов, которую многие не без оснований считают самоубийством. Вот уж действительно трудная судьба - не чета сериальным дояркам.

Но, наверное, отчасти благодаря столь трагическому исходу Монро и стала иконой, символом и главной (пусть и крашеной) киноблондинкой всех времен и народов. Актрисы, порой даже более талантливые и красивые, приходят и уходят, а Мэрилин остается с нами навсегда…