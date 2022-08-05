Соединенным Штатам пророчат суровую зиму

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Ежегодное американское издание Farmer’s Almanac, выходящее с 1818 года, предупредило своих читателей о приближении очень холодной «ледяной и снежной» зимы, которая в северных северо-восточных районах страны может стать одной из самых суровых за последние годы.

Если верить «Альманаху фермера», то относительно сухо и тепло этой зимой в США будет на западе, остальные же штаты после жаркого лета накроет если не морозами, то сильными снегопадами. Например, чрезмерные осадки в первую неделю нового года обещают Оклахоме и Техасу.

Последний, кстати, сильно пострадал от морозов в прошлом году: в феврале штат накрыл мощный снежный шторм, а затем на Техас напали морозы – температура воздуха снизилась ниже -22 градусов по Цельсию, и в результате более 100 человек погибли.

А для Верхнего Среднего Запада у альманаха и вовсе апокалиптический прогноз – обширная «зона гибернации» и температуры до -40 градусов. В центральных районах страны, по словам издания, столбики термометров могут опуститься до рекордных показателей.

Впрочем, тем американцам, которым не нравится прогноз от Farmer’s Almanac, можно не обращать на него внимания и верить в то, что обещает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. А оно как раз обещает теплую зиму на юго-западе страны и всем восточном побережье.