Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Готовит спутники Байконур, Лавров где-то в Мьянме курит, коллег по цеху разносит Шнур, а Брежнева брови хмурит, Васильев Саша поёт как бог, Садальский Филиппа хает, Пучков с утра обновляет блог, Боярский коня купает, хайпует Тимати, как всегда, в немецком автомобиле, рычит неистово Джигурда, ударив Кушанашвили, Аршавин бьёт щелбаны мячу без рвения и замахов, Геннадий судорожно пьёт мочу (не крокодил, а Малахов), в программе Норкина депутат врагам отвечает хлёстко, таксист сигналит, увидев зад Анжелы из «Перекрёстка», автоинспектор стоит как туз - на трассе как на параде, а я покупаю себе арбуз, выращенный в Волгограде!..

Ну согласитесь, звучит как тост. Попробуйте мыслить тонко. В нём всё прекрасно - и даже хвост месячного поросёнка.

Какой бы ни был его объём, выглядит деликатесно. Ну а пузат потому, что в нём таится целая бездна. Не надо здесь заключать пари, скажу без доли кокетства, в любом арбузе спелом внутри наше далёкое детство. В нём пчёлы. Зной. И беседка есть... На даче пахнет крапивой. И я сижу - мне пять или шесть - с арбузом в руке, счастливый!.. С тех пор прошло где-то тридцать лет. Леса роняют багрянец.

Да и арбуз подаёт не дед, а смуглый азербайджанец.

Слюну глотая, быстро идёшь, руку меняешь с пакетом, дома берёшь самурайский нож, держишь его с пиететом. Стоп, надо вымыть арбуз пять раз!.. Как Ипполита, из душа. И вот уже лоснится, как таз, тёмно-зелёная туша. Сразу исчезла лёгкая грусть. И слышит даже соседка это волшебно-внезапное хррусть!.. И усмехается едко.

В окно доносятся голоса. И хочется даже крякать, когда кусаешь, закрыв глаза, сочную сладкую мякоть.

На Ярославском шумит перрон. Звучит в магнитоле Гайдн. Плетёт интриги свои Макрон. Несёт ахинею Байден. В Москве готовят новый театр в традиционном стиле. В «Дом-2» опять пришёл психиатр, но дверь ему не открыли. Выпускники поступают в вуз, таская с собой тетради.

А я... Меня нет... Я ем арбуз! Выращенный в Волгограде.