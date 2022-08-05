Владимир Жидкин: К 2032 году в Новой Москве будет уже 500 тысяч рабочих мест

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

До 21 августа включительно в центре Москвы в Манеже работает выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов столицы «Город для каждого». В рамках деловой программы в открытой телестудии «Комсомольской правды» мы поговорили с руководителем Департамента развития новых территорий Москвы Владимиром Жидкиным.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТАНЦИЙ МЕТРО И ДОРОГ

- Владимир Федорович, Новая Москва отмечает в этом году юбилей – 10 лет. Могли бы рассказать о главных достижениях этого десятилетия?

- Главное достижение - наш проект получился. Город сформирован. Раньше это были разрозненные районы трех муниципальных округов Московской области – Подольского, Наро-Фоминского и Ленинского, которые жили своей жизнью. Наша задача была их объединить и сформировать городскую среду Москвы. Это удалось добиться и объясню, за счет чего.

Первое – создан транспортный каркас. Сюда входят 340 километров магистральных дорог, которые объединяют все районы. Теперь можно быстро на личном или общественном транспорте добраться до любого поселения Новой Москвы.

Второе - сформирован инженерный каркас, который позволяет развивать город не только сегодня, но и в ближайшие 10 - 15 лет.

Третье - в Новой Москве появились комфортные жилые районы. За это время построено 20 миллионов квадратных метров жилья, причем разного формата. Это и многоэтажные дома, и корпуса средней этажности, много таунхаусов и частных домов, в том числе садовые товарищества. Каждый, кто приезжает в Новую Москву, может подобрать себе любую жилплощадь. У нас представлено наибольшее количество жилья, которое есть в столице.

Четвертое - постоянно создаются рабочие места. Учитывая большие расстояния в городе, желательно не перегружать транспортную инфраструктуру, чтобы люди и жили, и работали в Новой Москве. Сегодня 65% жителей не выезжают за пределы Новой Москвы, то есть трудятся рядом со своими домами. Это важно. За 10 лет создано 200 тысяч рабочих мест, хотя в момент присоединения было всего 84 тысячи. То есть их количество выросло практически втрое.

Пятое - активно развивается социальная инфраструктура. Мы построили за эти годы более 100 объектов образования – школы, детские сады, а также 18 учреждений здравоохранения, культурные и спортивные центры. Новая Москва меняется комплексно - социалка, транспорт, рабочие места, жилье, все делаем одновременно. Убежден, что за следующую десятилетку построим школ и детсадов больше, чем за первые десять лет. Рабочих мест тоже станет больше. Сегодня в Новой Москве их 276 тысяч. А к 2032 году будет насчитываться минимум полмиллиона.

- Будет ли ускоряться строительство новых дорог и станций метро?

- Новая Москва не останавливается в своем развитии. Динамика будет только увеличиваться. Сейчас крупных дорог на 4, 6, 8 полос строится порядка 150 километров. А всего за десять лет отремонтировали две тысячи транспортных объектов. Кроме того, возводим 7 станций метро на новой Троицкой ветке, которая идет от БКЛ и МЦК до Коммунарки. В ближайшие годы появится еще 7 станций метро, идет проектирование продления линии уже со следующими станциями до Троицка.

Еще одно важное направление для интегрирования всей транспортной системы - МЦД. По поперечным дорогам, которые мы построили, а их уже идет пять параллельно МКАДу, можно будет доехать по станций МЦД и пересесть на электричку. И за 40 минут добраться до центра Москвы.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР В ПРОКШИНО

- Новую Москву часто называют молодой Москвой. Какой средний возраст жителей?

- Почти 50% квартир в Новой Москве покупают молодые семьи в возрасте от 25 до 35 лет. Это здорово для развития города, когда молодежь приезжает, приобретает жилье. Причем многие продают квартиры в старой Москве и перебираются в Троицкий и Новомосковский округа. Увеличивают свою жилплощадь, но при этом остаются москвичами. Если в 2012 году москвичей у нас было только 18% из всех покупателей, то сегодня - 63%, то есть цифра выросла более чем в три раза.

- Появятся ли новые места отдыха?

- Для жителей построено более 20 парков. Например, в районе «Град Московский» на Киевском шоссе проживает почти 100 тысяч жителей. Раньше в нем была только небольшая прогулочная аллея. Теперь в созданном здесь за последние годы новом парке отдыхает в выходные чуть ли не половина района. И таких мест много. Это и спортивные, и детские площадки. Можно просто погулять, покататься на велосипеде, позаниматься скандинавской ходьбой. Кроме того, планируем открывать поэтапно строящийся огромный спортивный кластер с горнолыжным склоном в Прокшино. Кстати, только в этом крупном проекте будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест.

СТРОЙКИ НЕ ОСТАНОВЯТСЯ

- Где еще появятся новые рабочие места?

- Самый крупный проект – деловой центр «Коммунарка», в котором предполагается создание не менее 70 тысяч рабочих мест. Недавно принято решение – группа компаний «Черкизово» планирует построить крупный индустриальный комплекс в районе поселка Киевский. В нем появится порядка 18 тысяч рабочих мест. Это логистика и производства общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров.

Еще проект - экологический офисный парк «Комсити» в поселении Московский, около деревни Румянцево и одноименной станции метро. Первая очередь включает в себя порядка 8 тысяч рабочих мест IT-направления. В ближайшее время планируем открывать уже вторую очередь. Там создается не менее 6 тысяч рабочих мест. Помимо этого, инвестор строит комбинат модульного домостроения появится в поселении Марушкинское. К концу 2023 года планируется запустить цеха, в которых смогут работать порядка 2,5 тысяч человек.

- Из-за ситуации пришлось ли пересмотреть проекты Новой Москвы или каких-то планов отказаться?

- Пока этого не происходит. Все планы на ближайшие годы и по жилищному строительству, и по созданию мест приложения труда не меняются. Проблемы с поставками оборудования стараемся решать с помощью импортозамещения и параллельного импорта. Программа этого года сохраняется по всем видам строительства - и по социальным, и по жилым объектам, и по остальным направлениям. У нас нет рисков снижения объемов ввода.