Проект «Большое Золотое кольцо» покажет туристам красоты малых городов Тульской области

Маршрут Большого Золотого кольца пройдет по территориям девяти регионов, в том числе по Тульской области. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В России появится новый туристический маршрут. Проект «Большое Золотое кольцо» объединит исторические места и природные красоты девяти регионов страны – Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской, Ярославской, Костромской, Рязанской и Тверской областей. Они будут объединены по принципу известного туристического бренда «Золотое кольцо», замыкая кольцо вокруг Москвы. Какие именно города и поселки в него войдут, станет известно уже совсем скоро. До конца 2022 года будет разработан мастер-план туристической макротерритории «Большое Золотое кольцо». Об этом сообщила Ксения Титова - руководитель проектного офиса «ПроГород» группы ВЭБ.РФ, одного из разработчиков проекта.

Вместе с группой журналистов Ксения Титова посетила Тульскую область. Гости региона побывали в Епифани, Богородицке, Туле и Поленово, ежегодно привлекающих тысячи туристов. Соглашение с Ростуризмом о включении Тульской области в проект и всестороннем сотрудничестве в рамках развития туристической макротерритории «Большое Золотое кольцо» глава региона Алексей Дюмин подписал в июне прошлого года на ПМЭФ-2021.

- Ключевая задача мастер-плана – проработка всесезонных курортов, по сути, перераспределение турпотока из региональных центров в малые города, к которым уже есть интерес у туристов, – рассказала Ксения Титова.

Гости региона побывали в Епифани, Богородицке, Туле и Поленово, ежегодно привлекающих тысячи туристов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области основные точки Большого Золотого кольца уже определены. Это города Белев, Суворов и Куликовский кластер, в который входит государственный музей-заповедник «Куликово поле». Одним из основных пунктов маршрута станет Поленово – музей-заповедник художника Василия Поленова. Он расположен на границе с Калужской областью и, таким образом, обеспечит связь со следующей точкой «Большого золотого кольца» - Тарусой. Это позволит привлечь в Тульскую область еще больше туристов и будет способствовать развитию этих территорий.

- На следующем этапе мы совместно с федеральными коллегами формируем инвестиционные лоты на конкретных земельных участках. Это позволит правильно выстроить туристическую инфраструктуру на маршрутах, которые планируем развивать, - рассказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. - Создание новых всесезонных курортов на территории Тульской области позволит не только перераспределить турпоток и разнообразить туристические предложения, но и сформировать единое туристическое пространство, привлекательное для туристов и одновременно комфортное для жителей.

По словам Ксении Титовой, главные стратегические направления развития «Большого Золотого кольца» уже определены. Необходимо расширять гостиничную инфраструктуру, прокладывать новые транспортные маршруты, продвигать бренд территории для привлечения в проект инвесторов, внедрять в городах архитектурный код. В рамках проекта будут подготовлены предложения по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также по совершенствованию нормативной базы в области туризма.