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Общество5 августа 2022 12:10

Проект «Большое Золотое кольцо» покажет туристам красоты малых городов Тульской области

Масштабный маршрут объединит девять регионов России, расположенных вокруг Москвы
Ксения БОГДАНОВА
Маршрут Большого Золотого кольца пройдет по территориям девяти регионов, в том числе по Тульской области. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Маршрут Большого Золотого кольца пройдет по территориям девяти регионов, в том числе по Тульской области. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В России появится новый туристический маршрут. Проект «Большое Золотое кольцо» объединит исторические места и природные красоты девяти регионов страны – Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской, Ярославской, Костромской, Рязанской и Тверской областей. Они будут объединены по принципу известного туристического бренда «Золотое кольцо», замыкая кольцо вокруг Москвы. Какие именно города и поселки в него войдут, станет известно уже совсем скоро. До конца 2022 года будет разработан мастер-план туристической макротерритории «Большое Золотое кольцо». Об этом сообщила Ксения Титова - руководитель проектного офиса «ПроГород» группы ВЭБ.РФ, одного из разработчиков проекта.

Вместе с группой журналистов Ксения Титова посетила Тульскую область. Гости региона побывали в Епифани, Богородицке, Туле и Поленово, ежегодно привлекающих тысячи туристов. Соглашение с Ростуризмом о включении Тульской области в проект и всестороннем сотрудничестве в рамках развития туристической макротерритории «Большое Золотое кольцо» глава региона Алексей Дюмин подписал в июне прошлого года на ПМЭФ-2021.

- Ключевая задача мастер-плана – проработка всесезонных курортов, по сути, перераспределение турпотока из региональных центров в малые города, к которым уже есть интерес у туристов, – рассказала Ксения Титова.

Гости региона побывали в Епифани, Богородицке, Туле и Поленово, ежегодно привлекающих тысячи туристов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Гости региона побывали в Епифани, Богородицке, Туле и Поленово, ежегодно привлекающих тысячи туристов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области основные точки Большого Золотого кольца уже определены. Это города Белев, Суворов и Куликовский кластер, в который входит государственный музей-заповедник «Куликово поле». Одним из основных пунктов маршрута станет Поленово – музей-заповедник художника Василия Поленова. Он расположен на границе с Калужской областью и, таким образом, обеспечит связь со следующей точкой «Большого золотого кольца» - Тарусой. Это позволит привлечь в Тульскую область еще больше туристов и будет способствовать развитию этих территорий.

- На следующем этапе мы совместно с федеральными коллегами формируем инвестиционные лоты на конкретных земельных участках. Это позволит правильно выстроить туристическую инфраструктуру на маршрутах, которые планируем развивать, - рассказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. - Создание новых всесезонных курортов на территории Тульской области позволит не только перераспределить турпоток и разнообразить туристические предложения, но и сформировать единое туристическое пространство, привлекательное для туристов и одновременно комфортное для жителей.

По словам Ксении Титовой, главные стратегические направления развития «Большого Золотого кольца» уже определены. Необходимо расширять гостиничную инфраструктуру, прокладывать новые транспортные маршруты, продвигать бренд территории для привлечения в проект инвесторов, внедрять в городах архитектурный код. В рамках проекта будут подготовлены предложения по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также по совершенствованию нормативной базы в области туризма.

Туризм: Экскурсии