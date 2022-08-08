Рабочие будут востребованы всегда: найден способ побороть дефицит кадров

Реальная профессия в руках - не помеха получить впоследствии высшее образование, если потребуется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние годы наметилась отчетливая тенденция: все больше выпускников 9-х классов уходят из школы в колледжи и техникумы. Важно, чтобы они могли получить профессии, которые реально востребованы на рынке труда. А значит, учились актуальным технологиям на современном оборудовании.

Благодаря национальному проекту «Образование» , мастерские колледжей и техникумов, а также лаборатории, активно модернизируют и переоборудуют под ключ. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских по стране станет более 5 тысяч.

Для того, чтобы сделать среднее профессиональное образование максимально приближенным к реальной жизни, в 2022 году в стране стартовал федеральный проект «Профессионалитет». Он должен перестроить систему СПО, заточив ее под потребности крупнейших производств - работодателей региона.

В этом учебном году по проекту «Профессионалитет» начнут свою работу свыше 250 современных колледжей в 42 регионах России. Крупнейшие производители региона получили возможность влиять на программы учебных заведений, вплоть до того, что самые опытные мастера будут преподавать студентам профессиональные секреты после специальной педагогической подготовки. Учащиеся получат практику на базе предприятий-партнеров. А многие заводы приняли активное участие в переоборудовании учебных пространств «подшефных» колледжей. Почему бизнес подключается к образовательной программе «Профессионалитет», мы расспросили Андрея Комарова, сопредседателя Комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

ВЫПУСКНИКОВ МНОГО, СПЕЦОВ МАЛО

- Андрей Ильич, заинтересованы ли на самом деле лидеры промышленности в программе «Профессионалитет»? Ведь это дополнительная нагрузка на бизнес, а дети в колледжи и техникумы идут и так, с каждым годом все больше и больше?

- Действительно, сегодня больше половины выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. Но, к сожалению, качество их подготовки часто оставляет желать лучшего. Студенты, приходя на практику, не обладают необходимыми навыками. Дефицит квалифицированных рабочих кадров сейчас отмечают практически все отрасли.

Во многом на это повлияла оторванность образования от реального сектора экономики и серьезное недофинансирование системы СПО. И работодатели в сложившейся ситуации осознают необходимость участия в образовательном процессе. «Профессионалитет» открывает новые возможности для бизнеса - участвовать в формировании образовательных программ по подготовке квалифицированных кадров с актуальными компетенциями. И даже в управлении образовательными учреждениями становиться их соучредителями и готовить востребованных на производствах специалистов. Ведь только работодатель понимает, какими навыками должен обладать потенциальный сотрудник. Такое совместное участие в образовательных проектах бизнеса и государства будет способствовать перезагрузке системы СПО и притоку рабочих кадров.

Андрея Комарова.

- Одной из причин дефицита квалифицированных рабочих кадров многие эксперты называют низкий уровень зарплат на производстве. У всех на слуху истории, когда на завод ищут сотрудников, что называется, с золотыми руками, а зарплату предлагают - максимум 40 тысяч, и то, когда-нибудь в отдаленном будущем… Не получится ли так, что государство вкладывается, как и бизнес, в образование выпускников, а они, отучившись, все равно пойдут в автосервис - там реальные живые деньги…

- Рабочие специальности были востребованы всегда. А высококвалифицированные кадры востребованы вдвойне. Работодатели понимают, что найти работника, действительно соответствующего всем их требованиям и обладающего необходимыми компетенциями и навыками, довольно непросто. И они готовы платить им достойную заработную плату. Есть очень высокооплачиваемые рабочие профессии. Например, мехатроники или сварщики, которые могут претендовать на очень высокие оклады. И список таких специальностей довольно широк.

ПРАКТИКАНТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

- Учить 16-летних детей, принимать их на практику - это непросто вообще-то. Стажер может такого напортачить! Ну и вообще, переделывать за ним - отдельная работа. Предприятия готовы брать ее на себя, знакомить обучающихся с реальным производством?

- Во-первых, сам подход «может напортачить» в принципе неконструктивен. Во многом из-за этого складывается ситуация, когда студенты, приходя на практику, плохо знакомы с реальными производственными процессами, не обладают необходимыми навыками. Но для изменения ситуации нужен комплексный подход, формирование непрерывной модели профессионального образования. Начинать знакомить детей и подростков с профессиями уже с детского сада и школы, рассказывать о необходимых компетенциях, организовывать экскурсии на производства и т. д. Тогда к моменту выбора своего профессионального пути молодой человек будет подходить осознанно и точно понимать, чем он хочет заниматься, к чему у него склонности, и как собирается дальше развиваться. В этом случае и практика будет восприниматься студентами как часть карьерного пути, и отношение к ней будет серьезное. Необходимо также внедрять систему наставничества в колледжах и на предприятиях. Сопровождать студентов и молодых специалистов во время их адаптации на производстве, помогать, рассказывать, как устроены те или иные процессы. Само обучение выстраивать на основании практико-ориентированного подхода, что позволит отрабатывать теоретические навыки на том оборудовании, которое установлено в реальных цехах. Все значительно снижает риски халатного отношения и ошибок во время практики.

ВАКАНСИЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Какие отрасли промышленности готовы уже сейчас брать выпускников со средним специальным образованием на работу и платить им хорошие зарплаты? В какой отрасли самый лютый кадровый голод?

- Кадровый голод в России ощущается уже много лет. К началу 2000-х система подготовки кадров фактически была разрушена. Какое-то время удавалось развиваться за счет советских кадров, но необходимо двигаться дальше, соответствовать актуальным запросам работодателей. Возрастают их требования, в условиях цифровизации для современных производств востребованными становятся новые навыки. Стоит отметить, что спрос на рабочие специальности остается стабильно высоким вне зависимости от экономической и политической ситуации. Сейчас, в период экономического кризиса, востребованность высококвалифицированных кадров продолжит расти. Курс на импортозамещение будет создавать спрос на рабочие руки во многих отраслях промышленности. Повышение качества профессионального образования актуально как никогда. Именно в таких кадрах заинтересован бизнес и готов их брать на работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый студент уже посчитан как будущий сотрудник

О том, как выстраивает свои отношения с программой «Профессионалитет» корпорация «Росатом», в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала генеральный директор АНО «Корпоративная академия «Росатома» Юлия Ужакина.

- В «Росатоме» очень большая потребность в молодых специалистах. Причем у нас есть четкое понимание, кто нам нужен. Башковитые, рукастые - то, что мы называем профессионально счастливые.

Мы в программе «Профессионалитет» участвуем в партнерстве с тремя колледжами. Один в Курске - рассчитываем, что выпускники его пойдут ровным дружным строем на строительство атомной электростанции. У нас там посчитаны все, что называется, поштучно, сколько нам нужно людей. В Курске это около 700 человек за все время реализации проекта. Еще два колледжа - это Челябинская область, где в одном мы подготовим около 1000, а в другом более 1000 ребят. Представляете, какая потребность в кадрах?

Причем нужны квалифицированные кадры, а они, даже привычных специальностей, очень изменились. Теперь даже в обычных, казалось бы, профессиях - слесарь, станочник, сварщик - очень много высокотехнологичной составляющей. Там на самом деле надо не только руками, но очень сильно головой работать. Обладать технологическими знаниями. Современные рабочие - это уже немножко инженеры на самом деле.

Так вот, «Росатом» инвестирует в обучение в три раза больше, чем колледж получает субсидий от государства. Потому что мы понимаем, что ребята должны учиться на нормальном оборудовании. Ученики должны уметь на нем работать, уже приходя к нам на предприятия. Все учебные программы будут не просто адаптированы под нужды «Росатома», они будут такие, что ребята учатся, по сути, сразу работая у нас. Цель, чтобы переход от колледжа до работы был «бесшовным». То есть чтобы выпускник не заметил даже, как перестал учиться и стал приходить на предприятие в качестве полноценного сотрудника.

Важно!

Узнать больше о федпроекте «Профессионалитет» , колледжах и компаниях-участниках в регионах, а также о востребованных профессиях, которыми студенты могут овладеть во время обучения, можно на портале ЯПРОФ.РФ .