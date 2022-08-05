Улетевший в США Валерий Леонтьев признался, что к 73 годам так и не понял, где его дом

Один из самых популярных советских и российских артистов Валерий Леонтьев в развернутом интервью объяснил отъезд в США.

Один из самых популярных советских и российских артистов Валерий Леонтьев в развернутом интервью объяснил отъезд в США. Оказывается, дело в том, что родившийся в Коми певец до сих пор не может определиться, где на самом деле его дом.

— А легко ли жить на два дома? Думаю, что нелегко, — объяснил артист изданию «Интервью». — Я порою просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. В США я провожу около трех месяцев в году. А здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях. Записи, съемки, гастроли. Лежу только там, занимаясь своим любимым занятием: рассматриваю, как облака перемещаются и меняют свою конфигурацию.

Валерий Леонтьев признался, что не считает Россию своим домом

Леонтьев объяснил, что бежал в Майами от назойливой публики (что обеспечивает его концерты, кстати). Артист сравнивает собственные прогулки в России по улице с появлением в городских условиях слона — так диковинно это смотрится.

— Я могу [в Америке] гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке, где захочу, — уверяет Валерий Яковлевич. — Могу пойти на пляж. Делать все то, чего я здесь [в России] лишен. Потом случилось так, что моя жена Люся сейчас живет в Майами, ей там хорошо, она там нашла себя.