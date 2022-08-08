Где же ты, работа моей мечты?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК»

Психологи уверяют: страх потерять работу - один из самых больших страхов в жизни взрослого человека. А чувства при увольнении можно сравнить с горем от потери близкого: мужа, жены или друга.

Поэтому так важно помогать людям трудоустроиться. Зачастую поиск работы требует больших жизненных сил и чьей-то реальной поддержки.

По статистике, средний россиянин, потерявший место, все еще обращается за помощью к друзьям и знакомым. И потому что в поиске работы человеку нужен человек. Именно с таким «человечным» посылом три года назад в стране стартовала модернизация центров занятости.

Благодаря национальному проекту «Демография» большинство регионов России - а таких сейчас 73 - уже подключились к процессу.

Во-первых, провели цифровизацию системы. Во-вторых, переобучили сотрудников. В кадровых центрах сейчас не просто подбирают вакансии, а помогают каждому соискателю индивидуально, исходя из его жизненной ситуации.

Каждый клиент, попадая в обновленные центры занятости «Работа России», получает собственного личного помощника.

Карьерные консультанты помогают человеку на всех этапах трудоустройства: подсказывают, как составить резюме, что нужно, чтобы достойно пройти собеседование, проводят профориентацию. И даже помогают адаптироваться на новом рабочем месте.

Нужно - проведут тестирование, определят, к чему у человека склонность. И направят на переобучение тех, кто хочет сменить профессию.

«Комсомолка» собрала истории россиян, которые нашли работу и открыли свое дело при поддержке центров занятости.

Сегодня - рассказы из Карелии.

ИЗ МЕДИЦИНЫ - В ИНДУСТРИЮ КРАСОТЫ

Надежда Гришанова из Кондопожского района Карелии работала в больнице.

- Сейчас даже должности такой нет, называлась сестра-хозяйка, - рассказывает Надежда.

Надежда Гришанова. Фото: Семейный архив

Постепенно созрело решение уйти из этой сферы, найти другое дело - по душе. Решила попробовать себя в индустрии красоты, обучилась на мастера ногтевого сервиса. Дело пошло, работа нравилась. Но хотелось расширять бизнес.

- Я обратилась в центр занятости, - продолжает Надежда. - Защитила свой бизнес-проект, получила деньги на открытие кабинета маникюра и педикюра в поселке Кяппесельга Кондопожского района. Благодаря центру занятости этим летом совершенно бесплатно прошла профессиональную месячную подготовку по курсу «Парикмахерское искусство» в Колледже технологий и предпринимательства.

Теперь Надежда будет оказывать дополнительные услуги в своем салоне, который скоро откроется после ремонта.

Надежда Гришанова прошла обучение на парикмахера и открыла кабинет красоты в поселке. Фото: Семейный архив

Кстати, как объяснили карельские специалисты центров занятости, программы обучения, разработанные Академией Ворлдскиллс Россия, пользуются большой популярностью. Особенно парикмахерское искусство, поварское дело, администрирование отеля, сварочные технологии, ремонт и обслуживание автомобилей, бухгалтерский учет, медицинский и социальный уход. В программы включено много практических занятий.

АТЕЛЬЕ КАРЕЛЬСКИХ ЧУДЕС

Центры занятости помогают не только трудоустроиться - но и предоставляют средства на открытие своего дела.

21-летняя Дарья Шубина защитила бизнес-проект и открыла столярное ателье. Фото: Семейный архив

У 21-летней Дарьи Шубиной из карельского городка Костомукша была мечта: превратить хобби своего папы в настоящий семейный бизнес. Ее отец, Сергей, изготавливает мебель. И прекрасную: из дуба, ясени, сосны, клена, бука. Сначала делал для друзей и знакомых. А потом открыл столярную мастерскую. Оформился как самозанятый и начал изготавливать мебель из дерева под заказ.

- Я как раз получила образование по основам бизнес-планирования, - рассказывает Дарья. - И мы решили с папой объединить силы. У меня есть знания, у него - наработанная клиентская база. Родилась идея открыть на базе папиной мастерской столярное ателье, где будет продаваться его продукция.

Я обратилась в наш филиал Центра занятости и защитила свой бизнес-план. Мне выдали 250 тысяч на реализацию проекта, на покупку оборудования для моего рабочего места, на покупку мебели, кассового аппарата, техники. Это финансовая помощь для начинающих предпринимателей от государства.

Конечно, без такой поддержки 21-летней девушке было бы очень сложно начать свое дело!

Столярное ателье назвали Karjalan muasteri, что в переводе значит «Карельский мастер». И специализироваться будет магазин на продаже мебели, изготовленной папой Дарьи в местных национальных традициях.

Дарья мечтала превратить папино хобби в совместное семейное дело. И у нее получилось. Фото: Семейный архив

В столярном ателье будет продаваться уже готовая продукция для кухонного интерьера и элементы декора для дома. Помимо изготовления на заказ и продажи изделий, планируется предоставлять услуги по оформлению интерьера в различных магазинах, кафе, ресторанах.

Сейчас в ателье вовсю идет ремонт: откроется лавка карельских чудес из дерева уже этой осенью.

ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

В декабре прошлого года Александр Борятинских обратился в службу

занятости Медвежьегорска Карелии как безработный - так уж получилось. По образованию он станочник деревообрабатывающих станков.

И послужной список у мужчины немаленький: и предпринимателем был, и продавцом-консультантом, и оператором по сортировке бревен, а также оператором на автоматических линиях в деревообработке.

В центре занятости Александра встретил его карьерный консультант. Вместе решали: куда ему пойти поучиться, чтобы потом найти хорошую работу?

Александр после консультации решил пойти учиться на электромонтера. В апреле он окончил обучение, а уже в мае по направлению специалистов центра занятости устроился на работу в подразделение РЖД.

Кем? Само собой, электромонтером.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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