«Проблему давления на бизнес это не решит»: из Уголовного кодекса предложили убрать три экономические статьи

Из Уголовного кодекса хотят убрать три экономические статьи Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что в предпринимателе правоохранительные органы видят, в первую очередь, мошенника, со всеми вытекающими последствиями, у нас уже много лет говорят с самых высоких трибун. В случае даже невинных нарушений со стороны бизнесмена – не вовремя выплаченного кредита или неисполнения обязательств по договору – правоохранительная система с удовольствием отправляет его в места не столь отдаленные, откуда управлять бизнесом, увы, уже невозможно. В результате останавливается работа предприятий и организаций, нанятые сотрудники остаются без работы. А ведь малый и средний бизнес в большинстве развитых стран – это основа экономики.

На днях Министерство юстиции подготовило проект, согласно которому должны быть декриминализированы некоторые составы экономических преступлений и повышен порог ущерба для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности.

Предлагается, в частности:

Убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью), ст. 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или карту-план территории) и ст. 185.1 (злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах);

Освободить бизнес от уголовного наказания за незаконное предпринимательство (без регистрации);

В 1,5 раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства (ст. 159). Размер значительного ущерба вырастет с 10 тыс. до 25 тыс. руб., крупного — с 3 млн до 4,5 млн руб., а особо крупного — с 12 млн до 18 млн руб.

Принятие законопроекта, по мнению представитетей Минюста, будет способствовать улучшению делового климата и позволит минимизировать риски уголовного преследования бизнесменов.

ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Тему неправомерного давления на российский бизнес в очередной раз поднял на Петербургском международном экономическом форуме в июне Владимир Путин. Президент уверен, что сейчас нет необходимости «ходить и проверять всех подряд», и предложил избавить от проверок бизнес, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Кроме того, глава государства предложил декриминализировать ряд экономических преступлений и повысить порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей.

Именно на поручения Президента и ссылается Минюст в пояснительной записке к законопроекту. Но, похоже, что бизнес-сообщество ожидало большего.

- У меня ощущение, что эти предложения сделаны для проформы, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» предприниматель и глава Комитета партии «Новые люди» по правовой защите Александр Хуруджи. - По этим статьям никого и так не сажали, в очередной раз произошла подмена понятий. Самое ценное в этих предложениях - в полтора раза повысить максимальный размер ущерба для привлечения к ответственности по статье УК о мошенничестве. Но фундаментально это проблему не решит – бизнес ждал не этого. И Президент просил проблему снять, а тут формально попытались подойти к вопросу.

Главная проблема, которая требует безотлагательных решений, по мнению Александра Хуруджи, – необоснованное содержание предпринимателей в СИЗО.

- Бывают ситуации, когда предприниматель возмещает ущерб, и все равно остается сидеть в следственном изоляторе, а бывает, что ему вменяется преступление в сфере предпринимательской деятельности, где размер нанесенного ущерба взят вообще с потолка, - рассказывает эксперт. - Иной раз в таких делах отсутствует даже потерпевший. И предприниматель годами потом сидит в СИЗО, даже не зная, от чего ему обороняться.

«НАРОДНАЯ» СТАТЬЯ

В России с самых высоких трибун уже много лет говорят о том, что нужно снижать давление на бизнес, но в реальности происходит все часто наоборот.

- У нас очень много контролеров, - рассказывал недавно «КП» общественный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова адвокат Дмитрий Григориади (см. «Давление на бизнес - это гремучая смесь коррупции с желанием выслужиться»). - Если взять только следственные органы, то их у нас сейчас пять: Следственный комитет, МВД в лице следственного департамента, районных следователей и т.д., а еще есть ФСБ, Федеральная таможенная служба и Служба судебных приставов. Ну, а раз контрольных органов много, то и палитра давления на бизнесменов достаточно большая. Она не только связана с уголовными делами. Это и необоснованные и завышенные штрафы, и приостановка деятельности, это постоянные проверки.

Последние три года шел рост рост возбужденных уголовных дел по экономическим составам. Одна из самых распространенных статей Уголовного кодекса (адвокаты даже называют ее народной) – статья 159 «Мошенничество».

- Эту статью применяют и сажают предпринимателя, например, за то, что он частично не вернул кредит, хотя кредит был обеспечен залогом, - продолжает Дмитрий Григориади. - Конечно, есть и правда мошенники, но есть много случаев, где действительно были объективные обстоятельства. Например, было дело по птицефабрике, где человек 10 лет назад получил кредит, все было обеспечено залогом. Но случился пожар на птицефабрике, в итоге предприниматель оказался в тюрьме. А есть истории с частичным неисполнением договоров. Что-то недопоставил, что-то не выполнил, где-то, может быть, обанкротился – и сразу человека отправляют в тюрьму. У нас основная проблема с давлением на бизнес связана с тем, что гражданские споры, которые должны рассматриваться в арбитраже, рассматриваются следственными органами. То есть следствие сейчас подменило собой гражданских судей.

Скромной оценил инициативу Минюста и Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Многие предприниматели надеются, что в процессе обсуждения законопроекта он будет доработан и расширен.