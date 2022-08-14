Физическая активность и здоровье

Источник фото сайт здоровое-питание.рф

Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но также снижает риск развития многих заболеваний: диабета II типа, гипертонии, ожирения.

Даже 30 минут в день физической активности способствуют:

• Снижению риска инфаркта

• Снижению и нормализации веса

• Снижению содержания холестерина в крови

• Снижению риска развития диабета II типа

• Снижению риска развития некоторых видов рака

• Снижению риска развития гипертонии

• Укреплению костной ткани, снижению риска развития остеопороза и переломов

• Улучшению координации и снижению риска падений

• Сокращению сроков выздоровления и реабилитации при госпитализациях

• Улучшению общего самочувствия

• Нормализации сна

Кроме того, доказано, что регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на эмоциональный фон и даже облегчает течение депрессии. Кстати, подобрать подходящую программу здорового питания в соответствии с вашим уровнем физической активности можно в сервисе «4 сезона – тарелка здорового человека».

Цель – 30 минут физической активности в день

Физическая активность будет оказывать положительное воздействие на состояние здоровья только при достаточной продолжительности и регулярности. Согласно научным исследованиям достаточно 30 минут ежедневной активности умеренной интенсивности.

Быть физически активным – это не только посещать спортзал или заниматься каким-либо видом спорта, требующим специального места, оборудования или инвентаря. Помните, что заниматься хоть какой-нибудь физической активностью лучше, чем вообще ничего не делать. Можно быть физически активным, не занимаясь спортом

Как увеличить ежедневную активность, внеся небольшие изменения в распорядок дня?

• Пройдитесь вместо того, чтобы пользоваться автомобилем или общественным транспортом

• Выходите на одну-две остановки раньше и идите оставшуюся часть пути пешком

• Поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта (хотя бы несколько этажей)

• Активно играйте с детьми и домашними животными

• Слушайте любимую музыку и танцуйте дома

• По выходным устраивайте длительные прогулки с семьей или друзьями

Начать никогда не поздно

Исследования показывают, что значительную пользу для здоровья можно получить уже после двух-трех месяцев регулярных упражнений.

Важно! Перед началом занятий в некоторых случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно если:

• Вы старше 45 лет

• После физической нагрузки у вас возникает боль в груди или одышка

• Вы часто падаете в обморок или у вас сильное головокружение

• Вы думаете, что у вас могут быть проблемы с сердцем

Обследование перед тренировкой помогает выявить людей с заболеваниями, которые могут повысить риск возникновения проблем со здоровьем во время физической активности. Этот своеобразный фильтр помогает определить, перевешивают ли потенциальные выгоды от упражнений возможные риски.

Больше двигайтесь, меньше сидите – каждый день!

Источник: здоровое – питание. рф.