Физическая активность и здоровье

Источник фото сайт здоровое-питание.рф
Регулярная физическая активность способствует не только укреплению и сохранению здоровья, но также снижает риск развития многих заболеваний: диабета II типа, гипертонии, ожирения.
Даже 30 минут в день физической активности способствуют:
• Снижению риска инфаркта
• Снижению и нормализации веса
• Снижению содержания холестерина в крови
• Снижению риска развития диабета II типа
• Снижению риска развития некоторых видов рака
• Снижению риска развития гипертонии
• Укреплению костной ткани, снижению риска развития остеопороза и переломов
• Улучшению координации и снижению риска падений
• Сокращению сроков выздоровления и реабилитации при госпитализациях
• Улучшению общего самочувствия
• Нормализации сна
Кроме того, доказано, что регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на эмоциональный фон и даже облегчает течение депрессии. Кстати, подобрать подходящую программу здорового питания в соответствии с вашим уровнем физической активности можно в сервисе «4 сезона – тарелка здорового человека».
Цель – 30 минут физической активности в день
Физическая активность будет оказывать положительное воздействие на состояние здоровья только при достаточной продолжительности и регулярности. Согласно научным исследованиям достаточно 30 минут ежедневной активности умеренной интенсивности.
Быть физически активным – это не только посещать спортзал или заниматься каким-либо видом спорта, требующим специального места, оборудования или инвентаря. Помните, что заниматься хоть какой-нибудь физической активностью лучше, чем вообще ничего не делать. Можно быть физически активным, не занимаясь спортом
Как увеличить ежедневную активность, внеся небольшие изменения в распорядок дня?
• Пройдитесь вместо того, чтобы пользоваться автомобилем или общественным транспортом
• Выходите на одну-две остановки раньше и идите оставшуюся часть пути пешком
• Поднимайтесь по лестнице, отказавшись от лифта (хотя бы несколько этажей)
• Активно играйте с детьми и домашними животными
• Слушайте любимую музыку и танцуйте дома
• По выходным устраивайте длительные прогулки с семьей или друзьями
Начать никогда не поздно
Исследования показывают, что значительную пользу для здоровья можно получить уже после двух-трех месяцев регулярных упражнений.
Важно! Перед началом занятий в некоторых случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно если:
• Вы старше 45 лет
• После физической нагрузки у вас возникает боль в груди или одышка
• Вы часто падаете в обморок или у вас сильное головокружение
• Вы думаете, что у вас могут быть проблемы с сердцем
Обследование перед тренировкой помогает выявить людей с заболеваниями, которые могут повысить риск возникновения проблем со здоровьем во время физической активности. Этот своеобразный фильтр помогает определить, перевешивают ли потенциальные выгоды от упражнений возможные риски.
Больше двигайтесь, меньше сидите – каждый день!
Источник: здоровое – питание. рф.