Тарелка супа может спасти

Лариса Садыкова.

С 1 августа волонтеры начнут раздавать горячие обеды во вновь освобожденных районах ЛНР. Тарелки с супом, фрукты, овощи и хлеб доставляют людям, которые не хотят уезжать из своих городов и остаются на своей земле. Также в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ с Донбассом добровольцы каждый день кормят горячими обедами 170 переселенцев пункта временного размещения. Волонтеры обещают - за 1,5 месяца 8330 жителей Луганской Народной Республики получат еду.

ДАРИМ НАДЕЖДУ

Волонтер Лариса Садыкова собирает в пакет овощи и фрукты - несколько помидоров, огурцы, персики - и передает пожилой женщине. Потом приглашает ее за тарелкой каши. Пенсионерка забирает кулек, благодарит и желает здоровья. В ответ Лариса улыбается и приглашает прийти в следующий раз.

- Кормление - это процесс, когда ты не только раздаешь еду, но и общаешься с людьми, пытаешься подарить им хорошее настроение, - говорит Лариса.

Женщина в Донбассе уже во второй раз. Впервые она и ее муж Фагим приехали волонтерами в июне этого года, чтобы помочь проекту «Пища жизни». Но дома в Екатеринбурге надолго остаться не захотели, взяли отпуск - и снова в Донбасс. Сейчас планируют пробыть здесь до августа, а там видно будет.

- Мы оба работаем программистами, живем далеко от этих мест, но чувствуем, что наша помощь очень нужна, - признается Лариса. - Люди до сих пор находятся без света, без воды, готовят на кострах, собирают дрова. У них не только бытовые проблемы, они подавлены. А наши эмоции и улыбки придают им сил. Жители сами говорят: вы напоминаете нам о том, что мы просто кому-то нужны. Мы даем им надежду на светлое будущее.

По словам Ларисы, волонтерство идет на помощь не только нуждающимся в помощи людям, но и ей самой.

- Я могу реализовать себя. Все умения и жизненный опыт я отдаю здесь с максимальной эффективностью. У меня чувство, что это то место, где я могу быть востребованной, - признается она.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Андрей Пучков из Твери - программист и волонтер со стажем. У него крепкая IT-компания, 40 подчиненных, но каждый свой отпуск он проводит не на песчаных пляжах на берегу моря, а помогая другим. В Донбассе он уже в третий раз.

Андрей Пучков.

- Сначала жена не хотела меня отпускать, но потом поняла, что это бесполезно, - улыбается Андрей. - Это моя гражданская позиция и зов сердца. Хочу быть с этими людьми, помогать им и поддерживать.

Андрей будет раздавать горячие обеды для донбассцев около недели, а потом вернется домой. Дел там накопилось очень много, но мужчина вскоре планирует вернуться.

- Коммуникации тут разрушены, ничего не работает. Поэтому обеспечить население едой - задача номер один, - говорит Андрей. - Люди подходят, я вижу их искреннюю благодарность и радуюсь, что хоть на немного сделал их жизнь проще.

Раиса Николаевна с благодарностью берет еду. 78-летняя бабушка приходит каждый раз, когда узнает о том, что приехала «Пища жизни».

- Без них было бы очень тяжело. Спасибо им большое. От волонтеров исходит огромная поддержка, я ее чувствую, - говорит пенсионерка. - Побольше им здоровья.