В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища

Власти Тель-Авива объявили об открытии в городе всех бомбоубежищ в связи с эскалацией ситуации в секторе Газа и опасностью ракетных атак. Фото: REUTERS

Власти Тель-Авива объявили об открытии в городе всех бомбоубежищ в связи с эскалацией ситуации в секторе Газа и опасностью ракетных атак.

В ряде крупных городов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Накануне пресс-служба вооруженных сил страны объявила о начале военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад»*.

В ходе оперативных мероприятий Израиль нанес ракетные удары по объектам группировки, находящимся в секторе Газа. Также израильским военным удалось ликвидировать одного из лидеров «Исламского джихада» Тайсира Джабари. По утверждению СМИ, вместе с шейхом в результате удачного покушения погибла его пятилетняя дочь.

– Убежища открыты по всему городу, – сообщили в тель-авивском муниципалитете. И призвали граждан при необходимости по всем вопросам, связанным с укрытием, звонить на горячую линию.

Израильская сторона утверждает, что с территории сектора Газа выпущено не менее 40 раке, 30 из которых удалось перехватить силами противовоздушной обороны. Места падения еще 10 ракет неизвестны.

За последнее часы сигналы воздушной тревоги прозвучали в городах Ашдод, Ашкелон, Бат-Ям, Ришон-ле-Цион, Холон и других.

Ранее в связи с опасностью ракетного удара власти столицы Тайваня Тайбэя призвали граждан скачать на мобильные телефоны карты бомбоубежищ.

*- запрещенная в России террористическая организация