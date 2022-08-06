«Много питья, исключить сахар и слушаться врача»: звезды раскрыли секреты лечения коронавируса

Юлия Высоцкая выполняет рекомендации врача дома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Число заболевших коронавирусом растет. Звезды тоже не стали исключением. Болеют по-разному: большинство обходятся без больницы, выполняя рекомендации врачей дома, а кто-то в гостинице на курорте. Рассказываем о разном опыте знаменитостей борьбы с ковидом в августе 2022 года.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин не болеют, а в августе ревакцинируются. Наталья Сенчукова рассказала нам: «В середине августа у нас следующая ревакцинация «Спутником Лайт». Раз в полгода мы делаем прививку. Пандемия за два года закончилась, но коронавирус никуда не пропал – снижалась заболеваемость из-за того, что меньше стали ездить за границу. Благодаря прививке, мы зимой легко переболели «Омикроном» - только сутки чувствовали легкое недомогание». Наталья Сенчукова говорит, что ее супруг 59-летний музыкант Виктор Рыбин в группе риска из-за высокого давления. Поэтому, как только появилась вакцина, они сразу же привились. Сенчукова объясняет: «Мы привились и почувствовали себя спокойнее. А когда началась кампания против прививок - мы были в шоке, ведь вакцинация – единственный способ себя обезопасить от коронавируса».

Юлия Высоцкая заболела на этой неделе – сейчас дома, на самоизоляции. 48-летняя актриса рассказала, как развивалась болезнь: «В понедельник - слабость и першило горло. Во вторник был легкий кашель, но спектакль отыграли, в среду - тяжелая ночь, температура поднялась. Утром сделала ПЦР, но в театр собиралась. Ответ пришел в 16.30, поэтому объявление об отмене спектаклей пришлось дать настолько неожиданно. Если бы это было в доковидные времена: с температурой, кашлем и слабостью - все равно бы играла. Да и любой артист играл бы - нас так учили. Но ковид изменил это правило. Кроме недомогания — паника и чувство отчаяния от невозможности защититься. Я привита, руки обрабатываю, ношу маску, и все равно... Так что не игнорируйте даже легкое недомогание. Как мне объяснили врачи, омикрон не притупляет вкус и обоняние, не всегда приводит к повышению температуры, поэтому важно не упустить момент начала заболевания». Высоцкая была привита, поэтому болезнь протекает в легкой форме. Артистка рассказывает как лечится: «Лекарства рекомендовать не буду, это должен делать врач, исходя из конкретно вашего случая. Я сразу приняла витамин С (2 мг), D3 (3 600 МЕ), цинк. Много теплого питья: облепиха с медом, имбирь с апельсином, шиповник. Есть не хочется, но понемногу надо, чтобы обменные процессы помогали выводить токсины от заболевания. Овощные протертые супы, гречневые сухарики, овсянка без сахара. И вообще поменьше сахара во время болезни. Еще отварной или запеченный картофель без масла, гречка. Белков немного — яйцо, козий йогурт. Часть лекарств нельзя принимать на голодный желудок, поэтому ем через не хочу. Сырые овощи, ягоды, фрукты и салаты ждут до выздоровления. Берегу ЖКТ».

Александр Филиппенко эту неделю провел в больнице из-за коронавируса. 77-летний актер рассказал, что динамика положительная – температура в норме, но остается слабость. На следующей неделе народный артист надеется на выписку. Филиппенко, сообщил, что пока еще есть небольшая слабость. Актер почувствовал недомогание и симптомы простуды – насморк, кашель. Поднялась температура. Александр Георгиевич решил отлежаться на даче, но по совету коллеги Андрея Кончаловского обратился за медицинской помощью. Тест показал коронавирус, артиста госпитализировали. Тяжело было первых три дня, но лечение быстро принесло облегчение. Супруга актера сдала анализа – Марина Ишимбаева не заразилась, здорова.

Лера Кудрявцева второй раз заразилась коронавирусом. 51-летняя телеведущая подхватила вирус по пути в Болгарию – в отпуск, поэтому 12 дней провела на изоляции в номере. Пришлось на курорте обращаться за медпомощью. Кудрявцева болела в легкой форме, вылечилась; получив отрицательный тест присоединилась к маме, сестре и дочери на пляже. Но частая побочка от ковида дала о себе знать: физически Кудрявцева полна сил, но накатывает апатия, часто нет настроения. Говорят, что звезда ТВ не прививалась.

Внучка Марины Зудиной 2-летняя Миа Табакова заразилась коронавирусом из-за чего отменили празднование дня рождения. Родители девочки Павел Табаков и Софья Синицына готовили праздник для девочки, который перенесли на середину месяца. Ребенок лечится дома, мама девочки выполняет рекомендации доктора.