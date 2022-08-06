От неравенства спасет не социальная революция, а дружба детей бедных и богатых

Как добиться равенства и ликвидировать пропасть между богатыми и бедными? Фото: Shutterstock

Взять все и поделить?

Как добиться равенства и ликвидировать пропасть между богатыми и бедными? Над этой проблемой ломали голову лучшие умы, а самые отчаянные доводили дело до социальных экспериментов, включая Октябрьскую революцию 1917 года. Прямо скажем, получилось не очень. Идея “взять все и поделить” не принесла счастья ни тем, кто отнимал, ни тем, у кого отнимали. Что же делать? Пустить все на самотек в надежде, что “жизнь все расставит по своим местам”?

Недавнее исследование ученых Гарвардского университета, опубликованное в журнале Nature, предлагает неожиданное решение этой проблемы. Исследователи утверждают: выбраться из бедности помогает самая обыкновенная дружба людей из разных экономических классов.

Вывод о великой силе дружеских связей ученые сделали, изучив отношения 70,3 миллионов пользователей одной из крупнейших социальных сетей мира.

Исследование проводилось следующим образом: в выборку попадали люди в возрасте от 25 до 44 лет, у которых было не менее 100 друзей в социальной сети и которые открывали в настройках свое местоположение или указывали почтовый индекс (это важно для определения уровня доходов). Таким образом в зону внимания исследователей попал 21 миллиард дружеских связей - грандиозный масштаб!

Цифровые следы расскажут о нас все!

Исследование опиралось на изучение цифровых следов, которые мы в изобилии оставляем в интернете. Хорошему следопыту эти следы расскажут все: кем мы были, кем стали и почему это произошло. Как ученые определяли положение пользователя на социальной лестнице? Это можно рассчитать, учитывая уровень образования, возраст, профессию, модель мобильного телефона, с которого вы выкладываете фото, и средний доход в районе вашего проживания. А про стартовые позиции красноречиво рассказывали профили родителей и рейтинг школы, где пользователи учились в детстве.

Из предыдущих исследований ученые уже знали, что дети бедняков, выросшие в богатых районах, во взрослой жизни обычно зарабатывают больше. Но почему это происходит? Какой фактор здесь главный: хорошая школа? Наличие полного комплекта родителей? Возможность устроиться на хорошую работу? Расовый или национальный состав сообщества на районе? Оказалось, что ни один из этих критериев не способен сравниться с эффектом, который дает межклассовая дружба бедных и богатых.

Ученые подсчитали, если бы 70 процентов дружеского окружения детей бедняков составляли ребята из обеспеченных семей, это увеличило бы будущие доходы голодранцев в среднем на 20 процентов.

Оборванцы направо, аристократы - налево

- Мы задались вопросом, где люди чаще всего заводят друзей и какие друзья изменяют вашу жизнь к лучшему, - поясняет Радж Четти, профессор экономики Гарвардского университета, один из ведущих авторов исследования. - Существует 6 самых распространенных мест знакомства: средние школы, колледжи, религиозные группы, группы по интересам, коллективы на работе и соседское окружение.

Насколько велико влияние каждой такой среды на судьбу?

Выяснилось, что религиозные общины мало способствуют социальному перемешиванию. В основном там находят братьев по духу люди, у которых в кармане вошь на аркане. Другой характерный нюанс: дети из бедных семей в 4 раза чаще заводят друзей из числа соседских девчонок и пацанов, чем дети обеспеченных родителей. У последних преобладают друзья по вузу, что вполне объяснимо - у них больше возможностей получить высшее образование. И обе эти практики не очень хороши. Потому что в бедных районах шансы подружиться с мальчиком-соседом, родившемся с серебряной ложкой во рту, мягко говоря, не очень велики. Скорее всего, вы будете дружить с такими же оборванцами, как и вы (таких здесь подавляющее большинство). А в вузе, наоборот, преобладают дети из зажиточных семей и для них вариться в собственном соку тоже малопродуктивно.

Исследователи предлагают активнее использовать мощь дружеских уз на благо общества. Фото: Shutterstock

Межклассовая дружба и выстрел “Авроры”

Исследователи предлагают активнее использовать мощь дружеских уз на благо общества.

- Социального перемешивания можно достичь, если вузы будут селить студентов в общежитиях по принципу “бедный с богатым”, как это на официальной основе делают в Йельском университете США.

- Территориальный принцип зачисления в школу должен действовать таким образом, чтобы вместе учились дети из престижных кварталов и рабочих “слободок”.

- Спорт - уникальный социальный лифт. Неважно, какие результаты показывает футбольная или хоккейная команда, главное, чтобы за нее играли дети “плебеев” и “патрициев”.

- Планировка городских районов должна объединять представителей разных слоев общества в одном физическом пространстве. Бесплатные парки в центре города, концерты, мастер-классы, лекции - отличное место встречи для обитающих там мажоров и жителей окраин, приехавших на встречу с прекрасным.

Все эти меры способствуют накоплению социального капитала, который по мере взросления можно конвертировать в денежный и жизненный успех. Это надежнее, чем полагаться на выстрел “Авроры”.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Это хороший лайфхак для частного случая, но в масштабах общества работать не будет

- Идея, которую озвучили ученые Гарварда - насколько это рабочая схема? Сможем ли мы достичь социального равенства, если пойдем по этому пути? - спросил я у главного научного сотрудника Института экономики РАН Игоря Николаева.

- Мне, как экономисту, бросилось в глаза с какой легкостью можно увеличить доходы малоимущих на 20 процентов. Такая простота всегда настораживает. У Адама Смита понятно: прибавочный продукт, добавленная стоимость - и вот оно богатство. А тут из какого воздуха возьмутся эти доходы?

- Ученые говорят про социальный капитал...

- Это понятно. Об этом еще Райкин рассказывал в знаменитом монологе про дефицит: “Через завсклада, через директора магазина, через товароведа достал дефицит! Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Значит мы - уважаемые люди!” На эмпирическом, частном уровне многие используют такие лайфхаки с успехом. А вот в масштабах государства, как инструмент изменения общества, эта схема работать не будет.

- Почему?

- Смотрите, они говорят, что 70 процентов дружеского окружения бедняков должны составлять дети из богатых семей. Где мы столько богатых возьмем? Мы же знаем, что бедняков в стране во много раз больше. А если мы со стороны богатых людей посмотрим на это дело, то из 20 друзей у него, грубо говоря, должно быть 18 малоимущих. То есть друзей своего круга у него практически не должно быть. Разве такое в жизни случается?

- Если на уровне частных случаев это работает, то каков здесь механизм? Как удается конвертировать социальный капитал в финансовый?

- Это по-разному происходит. Иногда - напрямую, когда человек, благодаря знакомству, устраивается на хорошую работу. А иногда люди просто дружат и когда у тебя перед глазами хороший пример это очень мощный стимул. У человека появляется мотивация преодолеть привычку бедности, посмотреть на мир и его возможности другими глазами.

- А может, не надо бороться с неравенством? Ведь для отстающих это такой мощный стимул подняться по социальной лестнице вверх. Равенство лишит людей мотивации.

- Полного равенства никогда не будет потому что люди рождаются с разными способностями - и физическими и интеллектуальными. И окружение у всех разное. Так что не надо беспокоиться, что мы когда-нибудь в обозримой перспективе сможем достичь равенства доходов. А вот с социальным неравенством бороться необходимо. Расслоение (особенно сильное) повышает социальные риски. В обществе появляется много недовольных. Причем недовольных вполне обоснованно. Иногда это, к сожалению, заканчивается геополитическими потрясениями, как у нас в 1917 году. Поэтому меры, которые предлагаются в области городского планирования, совместного обучения, как инструмент социального перемешивания - они заслуживают внимания. Но это механизмы очень тонкой настройки. Надо быть реалистами и осознавать, что в этом случае возможны не только дружба, но и конфликты.