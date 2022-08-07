Дорога в Атлантиду? На дне Тихого океана нашли участок, замощенный тротуарной плиткой

Дорога в Атлантиду. Фото: Кадр видео

Океанологи, исследуя глубины Тихого океана северо-западнее Гавайских островов, опустили камеру к подводному хребту Лилиуокалани и на вершине одной из его гор на глубине около 3 километров заметили странную структуру, напоминающую мостовую, замощенную тротуарной плиткой. Или брусчаткой.

- Дорога в Атлантиду! – выразили свой восторг ученые, которые проводили исследования с борта научного судна Наутилус (Exploration Vessel Nautilus), принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA).

Дали волю эмоциям, конечно. Не удержались от первой пришедшей на ум аналогии. Какая Атлантида посреди Тихого океана? Как говорится, да неё ехать и ехать. Следы другой исчезнувшей древней цивилизации? Это еще можно было бы допустить. Или пришельцев припомнить, как обычно. Но исследователи предложили, в итоге, говоря уже серьезно, менее фантастическое объяснение. Суть его, изложенная в газете The Daily Mail, сводится к следующему: так называемая дорога образована вулканической деятельностью. То есть, лавой, которая таким причудливым образом потрескалась – разделилась на прямоугольники, которые стали похожи на тротуарную плитку. Для непосвященных звучит не слишком убедительно. Хотя вулканов в районе Гавайских островов действительно много. В том числе и подводных.

Дорога в Атлантиду найдена посреди Тихого океана.

Кстати, еще в 2004 году марсианский робот Opportunity нашел очень похожую дорогу на Марсе. Тогда тоже хватало фантастических предположений на счет древних марсиан или пришельцев. Но канадские геофизики из университета Торонто (University of Toronto) указали на вполне естественные природные процессы, которые приводят к появлению «дорог», «тротуаров», «кирпичей» и других объектов, так похожих на рукотворные. В том числе и на Земле. По их предположению, правильная геометрическая форма возникает в результате растрескивания застывающей лавы. Гипотезу проверили экспериментально. Получилось.

«Дорогу», как две капли воды похожую на подводную земную в 2004 году сфотографировал на Марсе ровер Opportunity. Фото: NASA

Похоже, что исследователи с Наутилуса воспользовались идеями канадцев, объясняя появление «дороги в Атлантиду».

Некоторые объекты на Марсе удивляют своими геометрическими формами. Фото: NASA

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