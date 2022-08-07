Минобороны России: В Вознесенске ликвидирован арсенал с 45 000 тонн боеприпасов НАТО

Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий Фото: REUTERS

Минобороны России ракетными ударами разбило в Донецкой Народной Республике временные пункты дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в Артемовске и пункт дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Дзержинске. Там уничтожено более 200 националистов и множество бронетехники.

- На территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов, - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий на Донбассе».

- Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», - обратил внимание Конашенков.

Выходит, что киевский режим берет гражданских с улицы, и без всякой подготовки отправляют под пули. Изредка эти группы диверсантов укомплектовывают уже получившими ранения военнослужащими. Часто такие подразделения уничтожаются еще на подходе к боевым позициям.

Об этом на брифинге сообщил Конашенков: «армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки разбиты три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очертило, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 173-х районах, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное Донецкой Народной Республики».

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков продемонстрировал кадры уничтожения в районе Вознесенска Николаевской области целого арсенала, где было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. А российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня в районе Каменки Харьковской области», - также сообщил генерал-лейтенант.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Херсонской области военнослужащие Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи, передали подарочные наборы с игрушками и медикаменты в детский сад «Колокольчик» города Скадовск.

Воспитанникам детского сада были вручены более ста разнообразных подарков, которые для них собрали сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы по городу Пятигорск Ставропольского края. Среди них: конструкторы, машинки, развивающие игры, наборы для рисования.

Росгвардейцы познакомили ребят с тактико-техническими характеристиками боевой машины «Тигр» и даже разрешили посидеть за рулем современной спецтехники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

263 - самолета.

145 - вертолетов.

1701 - беспилотный летательный аппарат.

362 - зенитных ракетных комплексов.

4262 - танка и других боевых бронированных машин.

789 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3273 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4756 - единиц специальной военной автомобильной техники.