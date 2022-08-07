Зачем Эрдоган идет навстречу России

Многие эксперты обращают внимание, что в последнее время Эрдоган, отстаивая в первую очередь национальные интересы, в то же время во многом идет навстречу России Фото: REUTERS

Итоги прошедшего в Сочи очередного российско-турецкого саммита обнадеживают: договориться удалось практически по всем принципиальным вопросам. Речь идет и об экономическом сотрудничестве, и о строительстве АЭС, которое ведет в Турции «Росатом», и о дальнейшей доставке наших углеводородов по «Турецкому потоку» в условиях западных санкций. Турция движется к тому, чтобы заменить Германию в качестве хаба для транзита в десяток европейских государств российских нефти и газа. Позиции сблизились и по ситуации в Сирии, где раньше Москве и Анкаре договориться не удавалось. Владимир Путин назвал подход турецкого лидер Реджепа Эрдогана по сирийскому вопросу справедливым.

Многие эксперты обращают внимание, что в последнее время Эрдоган, отстаивая в первую очередь национальные интересы, в то же время во многом идет навстречу России, что не может не раздражать Запад. Посудите сами: страна-член НАТО блокирует прием в блок Швеции и Финляндии, что в общем-то играет на руку Москве. Турция соглашается перевести часть взаимных торговых расчетов в рубли, и это укладывается в российскую стратегию постепенного отказа от доллара. Анкара пытается посредничать в разрешении украинского кризиса, но о том, как лучше это сделать, консультируется не с Вашингтоном и Брюсселем, а с Москвой. Неужели у нас появился новый союзник - но с чего бы это вдруг?

- Эрдоган - весьма талантливый политик, который ухитряется вести игру даже не с самыми лучшими картами на руках, - пояснила «КП» известная специалистка по Турции политолог Каринэ Геворгян. - Его главная проблема сейчас - президентские выборы в 2023 году. А ситуация в экономике страны - критическая. Инфляция в июле взвилась до 78,6%! При такой дороговизне миллионы турок стремительно нищают, нарастает социальная напряженность в обществе, вот-вот с котла может сорвать крышку.

Укрепляя сотрудничество с Россией, турецкий лидер решает сразу несколько тактических задач, позволяющих ему набрать дополнительный политический вес к выборам. Переход к оплате в рублях снижает риск от дальнейших санкций при использовании западных платежных систем. Не надо забывать, что после покупки у России комплексов ПВО С-400 Эрдоган сам попал под американские санкции, - Вашингтону та сделка очень не понравилась. Кстати с этим связана и позиция Турции, «тормозящая» прием в НАТО шведов и финнов. Эрдоган делает это вовсе не из желания потрафить Москве. Он предлагает Западу элементарный торг: снимите санкции - дам зеленый свет на включение в альянс двух северных стран. Курдские боевики в Швеции - лишь предлог для выдвижения требований.

Отдельный вопрос - ситуация в Сирии. Здесь с курдами Эрдоган будет бороться до последнего, поэтому и настаивает на проведении военной операции на севере Сирии, чтобы создать буферную зону с курдскими формированиями. Россия, США и Иран выступают против. Да и сирийские войска мешают туркам. Возможно, президент Турции пытается как-то договориться на сей счет с Россией, имеющей особое влияние на Дамаск.

Ну и наконец, успешное посредничество Анкары в вопросе с украинским зерном создает у Эрдогана представление, что можно развить этот успех и попробовать стать политическим посредником между Москвой и Киевом. Чтобы и народ Турции, и весь мир увидели, что президент - не просто региональный лидер, но человек, помогающий разрешить кризис, который так или иначе затронул очень многие страны. Тогда можно считать, что победа на выборах в будущем году - у него в кармане.

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