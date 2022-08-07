53-летняя Светлана Бондарчук похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Светлана Бондарчук отдыхает в Турции. Фото: соцсети.

Светлана Бондарчук улетела в отпуск в Турцию. Модель отдыхает на побережье Эгейского моря вместе с мужем Сергеем Харченко. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука поделилась в соцсетях ярким отпускным снимком в бикини. На фото она позирует в купальнике на фоне живописных скал, сидя на палубе яхты.

Поклонники пришли в восторг: 53-летняя телеведущая по-прежнему в отличной форме. «Совершенство», «Вот это да, какая фигура», «Красавица», « «Фигура как у 20-летних», «Ну как можно так роскошно выглядеть», «Идеальная женщина», «Я все понимаю, спорт, йога и все такое, но все равно - невероятная фигура!», - пишут фолловеры в комментариях.

Модель в 53 года сохранила идеальную фигуру. Фото: соцсети.

Судя по всему, автором эффектного снимка стал Сергей Харченко. Влюбленные поженились в 2020 году. Светлана и Сергей познакомились на вечеринке у общего знакомого. Харченко подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона. Светлана не спешила вновь выходить замуж после того, как пережила болезненный развод с Федором Бондарчуком.

Второй муж телеведущей – музыкант. Долгое время СМИ называли его дизайнером и владельцем рекламного агентства, однако сама Светлана недавно развеяла этот миф.

- Не знаю, откуда это пошло – на самом деле он музыкант и композитор. Он всегда занимался музыкой. Писал для кино и сериалов. И вот как-то я попросила Сережу написать песню для меня. Сразу предупреждаю, не ждите от меня великого вокала, на «Грэмми» я не претендую, - кокетливо написала модель в соцсетях.

Сергей действительно написал песню, а Павел Воля, который оказался рядом, буквально за час написал на нее стихи. Но в результате Светлана от песни отказалась, решив, что она больше подходит мужу.

Напомним, Федор Бондарчук расстался со Светланой после 25 лет брака. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради детей – сына Сергея и дочери Варвары. Дочь пары родилась с особенностями развития и нуждается в поддержке и уходе. Светлана – уже бабушка: сын Сергей подарил ей двух внучек.