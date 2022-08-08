Просто ты метр девяносто

Герой Павла Деревянко любит воспитывать длинноногих красоток. Фото: Канал СТС

«Не пойдем сегодня на пляж», - эта цитата из монолога Клары Новиковой с точностью до наоборот отражает суть изменений, которые случились в жизни главного героя «Дылд». Напомним, в центре сюжета здесь красуется волейбольный тренер Михаил Ковалев, которого играет Павел Деревянко. В первом сезоне не отличающегося хорошими манерами специалиста выгнали из столичного «Динамо», после чего он возглавил провинциальную студенческую команду (что немаловажно, женскую). И вроде бы контакт со своими «дылдами» Ковалев нашел и даже начал побеждать, но к концу второго сезона опять все развалилось, и Михаил отправился искать ответы на важные вопросы там, где их, увы, ищут многие - на дне бутылки. На старте третьего блока серий мы увидим Ковалева не в лучшей форме - чтобы вернуться к нормальной жизни, Михаил принимает предложение возглавить очередную женскую команду по волейболу, но уже по пляжному. Так что теперь тренер ходит на пляж постоянно: сегодня, вчера, завтра, и загорать ему там точно некогда.

Лера (Анастасия Стежко) - волейболистка с твердыми феминистскими убеждениями. Фото: Канал СТС

Не удалось позагорать и членам съемочной группы, которая за пляжным колоритом отправилась в середине осени на черноморское побережье. «Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода, - вспоминает Деревянко. - Мне было проще: на мне был непродуваемый костюм, а вот девчонкам пришлось особенно тяжело...»

Кстати, о девчонках: в третьем сезоне мы увидим двух новых «дылд» в исполнении Полины Ауг и Анастасии Стежко (последняя играет Леру, второго тренера команды, девушку с ярко выраженными феминистскими убеждениями). Также в новых сериях появится Максим Лагашкин в роли психолога, за помощью к которому обращается главный герой.

СТС

«Дылды-3»

с 8 августа. Понедельник - четверг, 19.00.

ЧТО ЕЩЕ?

На ТНТ 8 августа стартует комедия «Нереалити» (понедельник - четверг, 21.00), повествующая о звезде реалити-шоу Рите. Оттрубив 10 лет в модном телепроекте о построении отношений, она возвращается в родной провинциальный городок и понимает, что особого восторга у земляков ее появление не вызывает. Приходится вновь заниматься тем, что она делала в телевизоре, - выстраиванием отношений, только уже настоящих, а не эфирных. Главную роль исполнила известная по «Холопу», «Последнему министру» и «Мылодраме» Ольга Дибцева (на фото), также в сериале снимались Инга Оболдина и Николай Фоменко.

Фото: Канал ТНТ

Зрителей ТВ-3 ждет российская телепремьера американского фантастического сериала «Засланец из космоса» (с 8 августа, понедельник - четверг, 20.00). Его главный герой, как нетрудно догадаться, прибыл к нам с другой планеты с весьма недружелюбной миссией - уничтожить человечество, однако в процессе знакомства с будущими жертвами начинает проникаться к ним симпатией. Главную роль сыграл Алан Тьюдик («Светлячок», «Изгой-один. Звездные войны: Истории»), рядом с которым на экране появится звезда «Терминаторов» Линда Хэмилтон.