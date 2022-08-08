Жителей Швейцарии призвали запасаться свечами и дровами перед зимой

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Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль обратился к соотечественникам с призывом в преддверии зимы запасаться дровами и свечами. По его мнению, с наступлением холодов в стране могут начаться отключения электроэнергии.

– Каждый должен подумать о том, что он будет делать в случае отключения электроэнергии на несколько часов, – сказал Люгинбюль. И посоветовал гражданам страны проверить запас свечей, а тем, кому повезло оказаться владельцем дровяных печей, заранее озаботиться подготовкой достаточного количества топлива, чтобы не замерзнуть «суровой зимой».

А в том, что зима обещает быть именно суровой – у него сомнений нет, и дело тут вовсе не в погодных аномалиях: по прогнозам экспертов, этой зимой Европа может столкнуться с самым масштабным дефицитом как газа, так и электроэнергии за всю свою современную историю, пишет Magazin.

Таким образом, гражданам ЕС, чьи власти с подачи Вашингтона развязали санкционную войну против России, скучать не приходится – на смену заботам по экономии горячей воды и электричества на кондиционеры приходит черед отопления и освещения.

В ряде стран Европы уже заявили, что цены на дрова растут, при этом купить их становится все сложнее из-за высокого спроса.