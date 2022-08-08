Минобороны: в ходе контрбатарейной борьбы поражены американские «Хаймарс» под Краматорском

Минобороны России продолжает планомерную денацификацию и демилитаризацию Украины, цель которой поддержка мирного населения Донбасса.

Минобороны России продолжает планомерную денацификацию и демилитаризацию Украины, цель которой поддержка мирного населения Донбасса.

«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в Херсонской области и Николаевской области «ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники».

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», - отметил Конашенков.

Отметим, что пополнение рядов нацформирования идет за счет гражданских и военнослужащих ВСУ, которых отправляют в окопы без надлежащей реабилитации после ранений.

Ударами армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-и районах, а также с десяток складов с боеприпасами по всему Донбассу.

В ходе контрбатарейной борьбы союзной артиллерий поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», батарея самоходных артиллерийских установок «Акация», боевые машины американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» в районе Краматорска, три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б».

Российские войска противовоздушной обороны за сутки сбили семь украинских беспилотников, три баллистические ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

263 - самолета.

145 - вертолетов.

1708 - беспилотных летательных аппаратов.

363 - зенитных ракетных комплекса.

4269 - танков и других боевых бронированных машин.

791 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3276 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4774 - единицы специальной военной автомобильной техники.