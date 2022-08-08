Подведены итоги форума «Путешествуй!»

За 4 дня прошло более 100 мероприятий, посвященных развитию туризма в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 августа на ВДНХ завершился России ский туристический форум «Путешествуи !». За 4 дня прошло более 100 мероприятий, посвященных развитию туризма в России: деловые сессии с участием представителей власти и туристического бизнеса, презентация национальных туристических маршрутов, отраслевая выставка, знакомящая гостей с потенциалом регионов, а также мастер-классы, дегустации, культурные события. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ.

Особое внимание на форуме «Путешествуи !» было уделено национальным туристическим маршрутам. «Ростуризм работает над программой национальных туристических маршрутов - их уже 29, благодаря которым индивидуальным и групповым туристам будет интересно, комфортно и безопасно путешествовать по стране. Ростуризм готов поддерживать регионы, гостиницы, туроператоров и гидов в создании новых, интересных маршрутов», – рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевой темой форума стал автотуризм. Участники пленарной сессии «Путешествия – 2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений» отметили рост интереса россиян к автомобильным путешествиям и необходимость развития придорожной инфраструктуры для комфортных поездок по стране: автозаправочных станций, гостиниц, кемпингов, мотелей, пунктов общественного питания. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николая Валуева, автомототуризм – одно из понятий, которое должно войти в новый закон о туризме. На сессиях, посвященных автопутешествиям и придорожному сервису, также поднимались вопросы безопасности в пути, инклюзивных автомобильных маршрутов и возможностей, которые открывает развитие придорожного сервиса для малого и среднего бизнеса.

«Форум относительно молодой, он проходит во второй раз, но участников и экспонентов в этом году в три раза больше, чем в прошлом. Это отличный результат. Тысячи посетителей форума смогли познакомиться с туристическими маршрутами, программами регионов, кухней народов России. Уверен, что в следующем году будет еще больше участников, у отрасли огромный потенциал и в плане туристического потока, и в возможностях развития инфраструктуры», – отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова подвела итоги работы программы национальных туристических маршрутов за год на сессии «Открытый диалог» и представила концепцию, что маршруты – это путешествие к объекту национальной гордости России. В рамках мастерской национальных маршрутов представители регионов презентовали маршруты по Самарской, Оренбургской, Ростовской, Тверской, Кемеровской, Архангельской областям, Мордовии и Пермскому краю. Кроме того, на презентации «Попробуй нацтурмаршрут на вкус» Ростуризм и национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представили меню блюд, которые можно попробовать, отправляясь в путешествие по национальным туристическим маршрутам.

В рамках деловой программы были также подняты вопросы повышения инвестиционной привлекательности территорий, взаимодействие частного капитала и региональной власти в сфере туризма, развития индустрии кемпингов, инновационных технологий в сфере туризма и сельского туризма. Одной из главных тем стало развитие туризма на Кавказе.

Форум посетили более 50 000 человек. Участие в деловой программе форума «Путешествуи !» приняли более 200 спикеров: вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, представители региональных органов власти, бизнеса, туристических компаний и курортов.

Своим экспертным мнением с участниками форума поделились тревел-блогеры и путешественники с большим опытом. Одним из таких мероприятий стала презентационная сессия «Куда, как и на чем? Путешествуем по России», в которой приняли участие капитан команды «РК-Спорт», рекордсмен фестиваля скорости «Байкальская миля» Максим Васильев, тревел-блогер, автор и ведущая проекта «Регионы России» Ксения Маякова, автор проекта «Путешествуй в своем доме» Алексей Николаев, президент межрегиональной общественной организации автопутешественников «Лига Караванеров» Андрей Артюхов и другие эксперты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На форуме «Путешествуи !» были масштабно представлены 20 российских регионов.

На площадке кулинарных-мастер классов «Гастрономическая карта России» прошло 11 мероприятий с участием ведущих поваров со всей страны. Вайнахская кухня, арктический ланч-бокс, русские закуски, фермерский завтрак в глэмпинге, гастросувенирная продукция Алтайского края – об этом и многом другом смогли узнать участники мастер-классов. Куратором и ведущей площадки выступила автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

В этом году страной-партнером форума стал Узбекистан. Выступая на церемонии открытия павильона, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов отметил, что в Узбекистане развиты спортивный, этнический, экологический, гастрономический, культурный и другие виды отдыха, поэтому каждый турист, приехавший из России, сможет найти что-то интересное для себя. Гости форума «Путешествуй!» смогли поучаствовать в дегустациях блюд узбекской кухни, узнать о достопримечательностях и маршрутах для путешествий по стране. Более 400 килограммов плова было приготовлено специально для форума.

«Русская Медиагруппа» и Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» провели выставку лучших фоторабот российских фотографов в поддержку современной туристической индустрии России «Природа бескрайних просторов России». Экспозиция была представлена 20 лучшими фотоработами финалистов различных лет Международного конкурса фотографий дикой природы «Золотая черепаха».