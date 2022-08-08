Бизнесу дадут льготные кредиты, а банкам – гарантии, что их вернут

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В правительстве подготовили два документа, которые должны облегчить жизнь бизнесу. Причем как крупным компаниям, так и малым предпринимателям. Все это должно ускорить экономический рост в стране. Первый документ - предоставление гарантий по кредитам на развитие инфраструктуры.

- Реализация крупных проектов в этой сфере требует высоких затрат и длительного периода окупаемости инвестиций. Государственные гарантии можно будет получить на половину обязательств по основному долгу и на период от 3 до 30 лет. Минимальная сумма обеспечения составит 2 млрд рублей. Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития нашей страны сферах, включая транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику и другие, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на традиционном совещании с вице-премьерами.

Второй документ – льготное кредитование малого и среднего бизнеса. При нынешнем уровне ключевой ставки (8%) малые компании смогут получить деньги взаймы на инвестиционные цели под 4,5% годовых, а средние – под 3% годовых.

- Для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения предприятиям нужны инвестиционные кредиты с приемлемой кредитной ставкой. В пилотном режиме мы предлагаем запустить новый продукт. Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или на капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств. Льготный период составляет до пяти лет, - пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Общий объем программы – 50 млрд рублей до конца 2022 года. Приоритетные отрасли: обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика, гостиничный бизнес. Помогать формировать заявки предпринимателям будет Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Как пояснил министр экономики, сейчас действует несколько программ поддержки малого и среднего бизнеса. Спрос на льготные кредиты очень высокий. К примеру, за 7 месяцев этого года банки выдали более 18 тысяч кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей. Это на 3 тысячи больше, чем за весь прошлый год.

- Инструменты, которые мы запускали как антикризисные, очень активно работают. Сейчас мы их трансформируем в долгосрочные инструменты, - пояснил Решетников и попросил поддержать новую инициативу.

- В целом эти инструменты достаточно эффективны и помогут бизнесу в это непростое время. Но важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно, - заключил Мишустин.

Оба документа, рассмотренных на совещании, будут приняты в ближайшее время.