Сгоревшая история: В Китае пожар уничтожил уникальный мост почти тысячелетней давности

На протяжении веков мост не раз становился жертвой огня, но позже восстанавливался и перестраивался

В Китае сгорел самый длинный деревянный арочный мост в стране, созданный более 900 лет назад. Всего за 20 минут огонь безвозвратно уничтожил строение и, несмотря на усилия пожарных, мост обрушился.

Сотрудники пожарных служб получили сообщение о возгорании древнего деревянного моста «Пиннань Ваньань», расположенного в провинции Фуцзянь, и оперативно прибыли на место. Усилиями расчета пожар был ликвидирован, но конструкция обрушилась полностью и восстановлению не подлежит.

Деревянный мост длиной 98,2 метра и шириной 4,7 метра был построен во времена династии Сун и имел 923-летнюю историю.

Известно, что на протяжении веков мост не раз становился жертвой огня, но позже восстанавливался и перестраивался. В 2012 году его включили в предварительный список Всемирного культурного наследия.

– Мост имел значительную культурную ценность, поскольку демонстрировал мудрость и изобретательность древних китайцев в проектировании деревянной архитектуры, особенно когда деревянный арочный мост такой длины было чрезвычайно трудно построить. Мосты в то время, в основном были сделаны из камня. Деревянный арочный мост сочетает в себе множество древних китайских мудростей, техник, а также экономическую смекалку при выборе дерева в качестве строительного материала. Мы потеряли образец, доказывающий китайскую мудрость деревянной архитектуры, – сказал Сюй Итао, эксперт по древней архитектуре Пекинского университета.

Правоохранители пока не назвали причину пожара, но Итао считает, что имел место поджог.

– Я предполагаю, что это, вероятно, было сделано чьими-то руками, а не стихийным бедствием. Самовозгорание моста на воде редко происходит, – сказал знаток китайской архитектуры.