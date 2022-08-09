К марсоходу прилип какой-то странный объект

Таинственный прилипший волосок.

То ли седой волос, то ли тонкую белую нить увидели в NASA, рассматривая снимки, присланные марсианским роботом Perseverance – Perсy, как его ласково называют.

Неопознанный прилипший объект нашелся на сверлильном патроне - на инструменте, с помощью которого марсоход углубился в местный грунт, набрал его немного и запечатал в специальный герметичный контейнер для доставки на Землю. Со следующей экспедицией, конечно. Если получится.

В пучке, который принесло ветром под марсоход, волоски были толще.

Собрав образцы, марсоход сфотографировал инструмент. Для контроля. Об этом сообщил Арт Томпсон (Art Thompson), руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения (Project Manager at Art Thompson 's Jet Propulsion Laboratory). И он, и его коллеги сейчас пытаются идентифицировать явно инородный объект.

Маршрут марсохода Perseverance.

Горячие головы из числа энтузиастов, полагающих, что на Марсе когда-то была жизнь - возможно, совсем недавно, не сомневаются, что в кадр попало какое-то засохшее растение. Сродни тому, которое было найдено совсем недавно прямо под марсоходом – целый пучок нитей. Специалисты NASA все же больше склоняются к мнению, что и волосок, и нити земные и полимерные. Это останки строп от парашюта, опустившего Perсy на поверхность. Их принесло ветром. Пучок, кстати, вскоре унесло. Их пока не смущает то, что волосок выглядит гораздо тоньше нитей. Или червяков, как их еще называли некоторые уфологи.

В NASA обещали разобраться. Но будет смешно, если, в итоге, на Землю доставят вместе с марсианским грунтом и нечто земное.

В NASA сообщили, что кроме волоска заметили еще один инородный объект – рядом с буровым долотом. Но почему-то не показали. И даже не рассказали, как он выглядит.