Дети западных звезд запутались: Сын Маска взял женское имя, а дочь Лопес отказалась быть девушкой

Теперь Эмма перешла на гендерно нейтральную одежду (на фото рядом с Джей Ло). Фото: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Губернатора Флориды Рона ДеСантиса простые американцы считают настоящим героем (а заодно, кстати, и подходящим кандидатом на пост президента США): именно он запретил в младших классах школ вверенного ему штата преподавание основ сексуальной ориентации.

Во всех остальных школах и детских садах Америки малым деткам продолжают рассказывать о том, что, вполне возможно, мальчики родились девочками или наоборот. В некоторых учебных заведениях без какого-либо согласия родителей запутавшихся в своей ориентации подростков сразу направляют к врачам, немедленно начинающим курс гормональной терапии.

Жару поддают и знаменитости, у которых как по заказу то один ребенок, то другой объявляет о смене пола.

Первопроходец Шер

До 18 лет дочь Шер считала себя девушкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пионеркой на ниве семейной поддержки детей-трансгендеров стала певица Шер. Ее единственный сын Чез Боно прошел непростой путь: он родился девочкой, названной Честити, которая в 18-летнем возрасте объявила себя лесбиянкой. А достигнув 40-летнего возраста, Честити решилась на коррекцию пола на мужской. О чем снят целый фильм «Становление Чеза». Певица так описывает период превращения дочери в сына: «Поначалу было трудно. У меня был один ребенок, и я ждала нового, а между этим был промежуток, в котором вы не понимаете, кто у вас будет, какими будут ваши отношения. Это был очень страшный период, ведь неизвестность всегда пугает».

А теперь она - здоровенный мужик с бородой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон и ее «прекрасная девочка»

Шарлиз Терон усыновила мальчика Джексона. А когда ему стукнуло три года, решила, что он на самом деле девочка. Фото: JB Lacroix/WireImage/Getty Images

Американская киноактриса Шарлиз Терон дозированно делилась с публикой тайнами своей личной жизни. Переехав в США из ЮАР, она рассказывала, что ее отец погиб в автокатастрофе. Позже, когда газетчики раскопали кое-какие подробности, ей пришлось признать, что папу-алкоголика в целях самообороны застрелила ее мать, причем 15-летняя Шарлиз была свидетельницей разыгравшейся в доме трагедии. Так и не сложилась у Терон семейная жизнь - она четырежды состояла в отношениях (последним ее бойфрендом был актер Шон Пенн), но так и не отправилась под венец. Своих детей у нее не появилось, и она усыновила девочку Огаст и мальчика Джексона. А в 2019 году сообщила всем, что Джексон - трансгендер, и теперь у нее две «прекрасные девочки». Актриса не вдавалась в подробности, кто и на каком основании решил, что 3-летний (!) мальчик должен теперь быть девочкой, туманно пояснив, что намерена своих дочерей защищать, а кем они хотят быть - не ей было решать.

Теперь парень ходит в юбке. Фото: N G R E / B A C K G R I D / L e g io n - M e d ia

Наследник основателя Tesla совершил каминг-аут

Сын Илона Маска Ксавье взял себе женское имя Вивиан Дженн и фамилию матери - Уилсон. Фото: LionsShareNews/ BACKGRID/Legion-Media

Про реакцию одного из самых богатых людей в мире, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на каминг-аут своего сына Ксавье пока ничего не известно. Ксавье - сын предпринимателя от первого брака. На днях он заявил, что подал заявление на смену своего имени на женское. И этим не ограничился, потребовав от властей еще и смены своей фамилии, вознамерившись взять фамилию матери. В своем заявлении Ксавье Маск указал причины - «гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом». Теперь не то парня, не то девушку зовут Вивиан Дженн Уилсон.

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старшенькая Джоли и Питта снова носит платья

Сейчас Шайло снова выглядит как нормальная девушка. Фото: Antonio Masiello/Getty Images for RFF

На своем первом биологическом ребенке Анджелина Джоли и Брэд Питт заработали немало денег. Сначала они продали снимки новорожденной дочери Шайло за рекордные $10 миллионов нескольким журналам, что сделало эти кадры самими дорогими фото знаменитостей в мировой истории. Через несколько лет также за немалую сумму семейная пара поделилась со СМИ эксклюзивом - 8-летняя Шайло считает себя трансгендерным мальчиком по имени Джон, и родители принимают ее выбор. Инсайдеры утверждают, что гендерные метания ребенка стали одной из причин развода Джоли и Питта: актриса всячески настраивала дочку на более радикальные изменения - прием гормональных препаратов и хирургическую коррекцию пола, чему всячески противился Питт. Развод состоялся, а Джон вдруг стал появляться на публике исключительно в женской одежде и вновь потребовал называть себя Шайло. Похоже, что игры закончились. Мама пока никак не комментирует метаморфозы своего чада.

До 16 лет дочь Джоли считала себя мальчиком и откликалась на имя Джон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Секс в большом городе» - он такой

Синтия Никсон много лет состояла в браке с мужчиной, затем огорошила всех своим признанием о лесбийских наклонностях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительница роли Миранды в киноэпопее «Секс в большом городе» актриса Синтия Никсон много лет состояла в браке с мужчиной, родила двоих детей, затем огорошила всех своим признанием о лесбийских наклонностях, после чего сочеталась браком с женщиной. Поклонникам и журналистам Синтия ничего про своих детей никогда не рассказывала. Никто даже не знал, мальчики у нее или девочки. Недавно выяснилось, что одно из ее чад - трансгендер. 21-летний Самуэль родился Самантой. В каком возрасте Саманта превратилась в Сэфа (так Самуэля называют в семье) - осталось секретом.

Актриса Синтия Никсон поддержала дочь Саманту, превратившуюся в трансгендера Сэфа. Фото: СОЦСЕТИ

У Джей Ло растет «небинарная персона»

А раньше Эмма любила носить платья. Фото: Kevin Winter/Getty Images

О такой подростковой странности в приличных семьях принято говорить шепотом. Но певица и актриса Дженнифер Лопес о смене ориентации своей 14-летней дочери Эммы заявила со сцены. Выйдя вместе с Эммой перед многотысячной аудиторией в Лос-Анджелесе, Лопес во всеуслышание сообщила, что Эмма пока не определилась, хочет она оставаться девочкой или превращаться в мальчика, а посему пока что является «небинарной персоной»*. Певица отметила, что очень «ими» (в США требуют употреблять для небинарных персон множественные местоимения) гордится.

*Небинарность - неопределенность в определении пола.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

На неокрепшие мозги подростков сильно влияет окружение

Согласно новому отчету Института Уильямса, исследовательского центра юридического факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, число юных американцев, считающих себя трансгендерами, составляет порядка 300 тысяч человек, что в несколько раз выше, чем десятилетием ранее. В Великобритании и Нидерландах (эти две страны также собирают и анализируют профильную статистику) число подростков, обращающихся к специалистам по вопросам гендерной идентичности, тоже увеличилось с десятков до тысяч человек в год.

До недавнего времени на Западе работали с такими детьми по методике канадского психолога и исследователя Кена Цукера. Более 30 лет его клиника в Торонто помогала детям, запутавшимся в полах, и их родителям. На основании многолетнего опыта Цукер настаивал на том, что главное в работе с такими детьми - благоразумие и терпение. Подавляющее число пациентов Цукера по мере взросления переставали идентифицировать себя с другим полом. Проще говоря, переставали следовать моде и определенному давлению со стороны общества.

- Никто не отрицает, что гендерная дисфория, т. е. состояние, при котором человек испытывает стресс из-за несовпадения между полом, приписанным ему при рождении, и своей гендерной идентичностью, существует. Но в отношении подростков нужно понять: они претерпевают множество изменений в развитии и имеют множество внутренних и внешних влияний на него, - говорит американский врач Рэй Мэсси. - Нужен осторожный подход. Очень легко следовать моде, заинтересоваться новой идеей, увлечься и не продумать ее до конца.

Но пока о терпении и осторожности в Америке не особо задумываются: быстрый гендерный переход, включающий в себя хирургические операции и прием гормональных препаратов, - явление «модное», а для медиков и фармацевтов - доходное.