Михаил Мишустин подписал указ о финансировании Дальнего Востока

Вопросы социального благополучия станут важнейшими темами деловой программы ВЭФ-2022. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство России выделило более полумиллиарда рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры регионов Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Финансирование, которое будет выделено из резервного фонда кабмина, направят в Забайкальский, Камчатский и Приморский края для реализации проектов по благоустройству и поднятия уровня жизни граждан.

В Приморском крае отремонтируют дороги, в частности трассу на острове Русский от поворота на Ворошиловскую батарею в сторону поселка Экипажный и подъезд к Владивостоку от автодороги, связывающей дальневосточную столицу с Хабаровском.

В Забайкальском крае построят многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в селе Укурик Хилокского района. На другую часть средств приведут в порядок электроснабжение, локальные очистные сооружения и канализационную систему.

В Камчатском крае проведут ремонт и строительство автомобильных дорог в Елизовском муниципальном районе. Таким образом, добраться до выбранных участков земли по программе «Дальневосточный гектар» станет еще проще.

«Комплексное развитие территорий и инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также вопросы социального благополучия граждан станут важнейшими темами деловой программы ВЭФ в этом году», – подчеркнул советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

VII Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ-2022 – Фонд Росконгресс.