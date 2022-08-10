«Хорошо там, где чисто»: Волонтеры акции «Вода России» привели в порядок берег Камы

Организаторы акции обеспечили волонтеров всем необходимым инвентарем, а само мероприятие прошло в весьма креативном формате. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самая масштабная экологическая акция «Вода России» шагает по стране. Сотни тысяч волонтеров от Калининграда до Владивостока устраивают экологические субботники и наводят порядок у берегов своих рек и озер.

5 августа крупное мероприятие акции состоялось в Пермском крае. Десятки работников пермских предприятий, учителя, школьники, бабушки, дедушки, их дети и внуки пришли на место слияния рек Камы и Гайвы и устроили грандиозный субботник.

Безусловно, такие акции сплачивают, объединяют и, что самое главное, нацелены на благо нашей страны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в этой по-настоящему полезной и нужной акции, - говорит учитель старших классов школы № 153 Анна Зырянова. - Несмотря на каникулы, дети пришли полные энергии и задора и несколько часов приводили в порядок берег реки. Безусловно, такие акции сплачивают, объединяют и, что самое главное, нацелены на благо нашей страны. Мы, взрослые, в свою очередь должны не только вовлекать наших детей в подобные инициативы, но и участвовать в них вместе с ними, тем самым подавая пример. Я очень рада, что сегодня здесь собралось столько неравнодушных людей и мы сделали наш город чуточку чище.

Сотни тысяч волонтеров от Калининграда до Владивостока устраивают экологические субботники и наводят порядок у берегов своих рек и озер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторы акции обеспечили волонтеров всем необходимым инвентарем, а само мероприятие прошло в весьма креативном формате. Казалось, что люди пришли не на субботник, а на настоящий концерт. Для участников приготовили развлекательную программу с выступлением творческих коллективов и живой музыкой, провели разнообразные мастер-классы, устроили лотерею с призами и накормили всех вкусным обедом.

Инна Лобода пришла на субботник вместе со своей дочуркой Дарьей и сыном своих друзей Егором.

- Вообще мы с друзьями заядлые волонтеры, - говорит Инна. - Каждое лето садимся в машины, берем с собой детей, мусорные пакеты и отправляемся приводить в порядок наши пляжи. Про сегодняшнюю акцию я не знала. Я живу в доме напротив и, когда услышала музыку, подумала, что здесь проходит какой-то концерт, взяла детей, по привычке захватила мусорные пакеты и пришла. А здесь действительно и концерт, и субботник. Детям очень понравилось - и танцевали, и мусор собирали.

На вопрос, почему ты с мамой убираешь мусор, 5-летняя Дарья ответила: «Я хочу купаться в чистой воде и отдыхать на чистом пляже».

Здесь в реальном соотношении 4 фракции: 40% пластика, 20% бытовых отходов, 20% стекла и 20% металла. - это в среднем по акции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В масштабном субботнике также приняли участие: директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин; глава «Российского экологического общества», председатель Общественно-экспертного совета по Национальному проекту «Экология», председатель Совета по экологии при губернаторе Пермского края Рашид Исмаилов; директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш; актриса и телеведущая, амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова.

«Вы наверняка заметили, что мы собирали сегодня отходы методом раздельного сбора. И это отличная возможность дать тому мусору, который мы соберем, вторую жизнь. Таким образом сэкономить природные ресурсы, которые на сей день мы, мягко говоря, подысчерпали за последние несколько десятков лет. Сегодня нескончаемая благодарность - вам! Вы стоите на пороге седьмой сотни тысяч волонтеров, которые в стране поддерживают акцию «Вода России» только в этом сезоне. Я искренне рад, что есть столько людей, которым небезразлично то место, в котором мы живем. Это наш дом, и, я думаю, захламлять, а тем более загрязнять его недопустимо. И в конце концов, это простая истина: хорошо там, где чисто, где не мусорят. С огромной радостью смотрю на вас и на вашу работу - чистый берег», - поблагодарил волонтеров директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

«Добычей» волонтеров стали 224 мешка мусора, среди которого: 20% бытовых отходов, 37,5% пластика, 34,5% стекла и 8% металла.

В завершение мероприятия особо отличившихся активистов наградили призами и грамотами.