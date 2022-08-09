Россиян не пустили в «Замок проклятых королей» во Франции из-за их национальности

Венсенский замок расположен в одном из предместий Парижа. Фото: Shutterstock

Дискриминация россиян за границей по национальному признаку дошла до сферы туризма. Во Франции, колыбели европейской демократии, нашим соотечественникам закрыли доступ в одну из знаменитых парижских достопримечательностей - Венсенский замок, расположенный в одном из предместий столицы.

Как сообщило агентство AFP, недавно поворот от ворот средневековой твердыни получили две гражданки России. В замке проводятся экскурсии для всех желающих, но внутрь пускают по предъявлению удостоверения личности, поскольку часть помещений там занимает Историческая служба минобороны Франции, отвечающая за военные архивы. Россиянки показали на входе свои загранпаспорта, но охранник развернул их назад. Посчитав, что это недоразумение, женщины попытались пройти через другой турникет, однако и там получили отказ. На вопрос, в чем дело, охранники ответили: «Потому что вы русские». «Я была ошеломлена», - поделилась эмоциями одна из россиянок.

Как выяснилось, решение «не пущать» в замок граждан России было принято после начала специальной военной операции на Украине. Мол, хоть тут в архивах лежат дела давно минувших дней, но вдруг коварные русские какую-то тайну все-таки разнюхают. Кстати, в предыдущие лет тридцать никаких проблем с посещением достопримечательности у россиян не было.

А посмотреть там есть что. Венсенский замок, построенный в XIII веке, известен также как «замок проклятых королей». В нем умерли три сына короля Филиппа IV Красивого, род которого проклял на костре магистр ордена Тамплиеров Жак де Моле. В замковой тюрьме сидели Дидро, Вольтер, и даже маркиз де Сад. Именно здесь была расстреляна знаменитая шпионка Мата Хари.

А со смотровой площадки на 52-метровой башне открывается изумительный вид на Париж. Но изучать стратегическую панораму с этого «наблюдательного пункта» русским туристам теперь запрещено.